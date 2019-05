Duizenden Amerikanen vernoemen hun baby’s naar karakters uit Game of Thrones

Duizenden Amerikanen hebben hun in 2018 geboren baby vernoemd naar een personage uit de hitserie Game of Thrones. Dat heeft Perez Hilton uitgezocht op basis van cijfers van de Amerikaanse overheid.

Arya spant de kroon in het rijtje: vorig jaar zijn er 2545 kinderen naar het kleine Stark-meisje vernoemd. Arya’s zus-op-het-witte doek Sansa heeft de ouders van 29 baby’s geïnspireerd. 58 Amerikaanse baby’s dragen de opvallende naam Tyrion, de goedaardige en alcoholische dwerg van het verhaal.

Weinig verrassend is het gebruik van de namen Brienne (33), Jorah (30) en Catelyn (21), aangezien die namen redelijk doorsnee zijn. Wel behoorlijk opvallend is dat er acht in 2018 geboren baby’s Daenarys heten. Het kan bijna niet missen dat de kinderen zijn vernoemd naar de koningin van de draken.

De HBO-serie Game of Thrones loopt al sinds 2011 en loopt dit laatste en achtste seizoen ten einde.

