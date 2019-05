Duncan Laurence wint songfestival! Dit zijn de reacties

Na 44 jaar wachten, mag Nederland zich weer de winnaar van het Eurovisiesongfestival noemen! Duncan Laurence wist met zijn nummer ‘Arcade’ maar liefst 231 jurypunten en 261 punten via televoting binnen te slepen. “Dit is voor groots dromen. Dit is voor muziek op de eerste plaats, altijd”, reageerde hij op het podium van de Expo Tel Aviv voordat hij nogmaals ‘Arcade’ zong. Zijn winnende optreden werd door ruim 5,3 miljoen Nederlanders bekeken en is daarmee ook de meest bekeken finale sinds 2014.

Eerste Nederlandse zanger

Duncan is de allereerste Nederlandse zanger die het Eurovisiesongfestival wint. Vier zangeressen gingen hem namelijk voor: Corry Brokken in 1957, Teddy van Scholten in 1959, Lenny Kuhr in 1969 (een gedeelde winst met Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) en Getty Kaspers in 1975. Laatstgenoemde zangeres vond haar onttroning geen enkel probleem: “Dan ga ik van koningin terug naar prinses”, zei Kaspers eerder al tegen BuzzE.

Music first

“Ik kan het niet geloven. Ik sta nog helemaal te shaken”, zei Duncan na zijn slotoptreden tegenover songfestival-commentatoren Jan Smit en Cornald Maas. Hij was topfavoriet bij de bookmakers, maar de twijfels sloegen toe bij de verdeling van de jurypunten. Duncan: “Ik dacht, waar gaat dit heen? Maar uiteindelijk stelde ik mezelf gerust met de gedachte ‘het gaat om de muziek. Ik kan de winst nog pakken’. Music first.”

Op de vraag hoe als hij beginnend artiest erin slaagde de rust te bewaren zei Duncan Laurence: “Die rust haal ik van binnenuit.” En over zijn optreden zei hij: “Dit was de laatste keer dat ik mocht optreden. Ik heb gezongen vanuit mijn hart. En dit is het resultaat.”

Na de winst mocht Duncan Laurence zijn winnende nummer nog een keer zingen. Zijn winners performance zie je in onderstaande video:

Reacties

De historische winst van Duncan leverde ontzettend veel reacties op. Van alle kanten kwamen er felicitaties en ook Duncans vriend Gerco stond zichtbaar te genieten. “Ik ben superblij en zo trots”, zei hij in een korte reactie.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima lieten via social media weten: “Duncan’s song is a winning game! Wij zijn trots op Duncan Laurence die Europa met muzikale klasse heeft veroverd”.

“Duncan’s song is a winning game! Wij zijn trots op Duncan Laurence die Europa met muzikale klasse heeft veroverd, Nederland voor het eerst in 44 jaar weer winst heeft bezorgd en het Songfestival volgend jaar naar Nederland haalt!” – WA en Máxima. #songfestival #eurovision pic.twitter.com/esSgL9ulB2 — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 18 mei 2019

Geweldig! Voor het eerst in 44 jaar wint Nederland het Eurovisie Songfestival. Heel knap hoe @dunclaurence met een subliem en krachtig optreden zijn favorietenrol waar heeft weten te maken. Heb Duncan zojuist gesproken en hem van harte gefeliciteerd! #ESF19 pic.twitter.com/irCiEeBzRx — Mark Rutte (@MinPres) 18 mei 2019

Ook premier Mark Rutte heeft Duncan Laurence gefeliciteerd met het winnen van het Eurovisiesongfestival. Rutte sprak met de zanger en tweette daarna: ”Heel knap hoe Duncan Laurence met een subliem en krachtig optreden zijn favorietenrol waar heeft weten te maken.”

“Ik heb gevoelens die ik nog nooit heb gevoeld”, zei een emotionele Ilse DeLange kort na de persconferentie van Duncan. “Ik weet niet hoe je dit moet omschrijven joh. Ik denk dat het gewoon even duurt ofzo. Ik ben gewoon supertrots”, ging Ilse verder. Ze is niet alleen “supertrots” op Duncan, maar op het hele team, met name regisseur Hans Pannecoucke en licht- en setdesigner Ignace D’Haese. “De neuzen stonden vanaf het begin af aan dezelfde kant op. En dat kan ook alleen maar. Iedereen moet hetzelfde voelen en er vol passie voor gaan.”

Hieronder nog een aantal reacties op de winst van Duncan:

Weddenschappen

De winst van Duncan is niet voor iedereen goed nieuws. Een aantal bekende Nederlanders hebben nu namelijk een weddenschap verloren en zullen nu aan de bak moeten.

De AVROTROS-collega’s Herman Hofman en Lammert de Bruin spraken vorige week af in een Duncan Laurence-zwembroek in de vijver bij het omroepgebouw te duiken als de Nederlander zou winnen. “Weet iemand waar ik goedkoop tetanusprikken kan krijgen voor Lammert en mij?”, vroeg de dj zich af toen duidelijk werd dat de bookmakers het toch echt bij het juiste eind hadden.

Ook Sanne Wallis de Vries moet een belofte inlossen, maar zij hoeft niet uit de kleren. “Als Duncan vanavond wint, doe ik een fotoshoot met een opblaastompoes”, kondigde ze zaterdagmiddag aan. Toen duidelijk werd dat ze daadwerkelijk op zoek moet naar een opblaasbare tompouce, volgde enkel een “joe”.

Terug in Nederland

Duncan komt zondagmiddag terug naar Nederland. ‘S avonds is hij te gast in een ingelaste songfestival-uitzending van Pauw. Niet alleen Duncan zit aan tafel, ook zijn hele team, onder wie Ilse DeLange, komt mee. Jeroen Pauw blikt met commentatoren Cornald Maas en Jan Smit en verschillende oud-deelnemers terug op het Eurovisiesongfestival.

Bron & Beeld: ANP