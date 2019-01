‘Duurt Te Lang’ van Davina Michelle staat het langst op nummer 1 in de Top-40

2018 was een goed jaar voor Davina Michelle. Zo werd ze bekend bij het grote publiek in het programma ‘Beste Zangers’, mag ze optreden in het voorprogramma van zangeres P!nk en scoorde ze een monsterhit met het nummer Duurt Te Lang. Ook 2019 begint de 23-jarige zangeres goed: datzelfde nummer staat het langst op nummer 1 in de Nederlandse Top-40. Daarmee schrijft Davina hitgeschiedenis.

‘Duurt Te Lang’ staat inmiddels elf weken op nummer 1. Dat is langer dan de nummers ‘My Heart Will Go On’ van Céline Dion en ‘Happiness’ van Alexis Jordan, die stonden ‘slechts’ tien weken aan kop.

Record

Vrijdagmiddag werd het grote nieuws bekend gemaakt op een feest van Q-music, het radiostation dat de Top-40 uitzendt. Davina reageerde heel enthousiast op het behaalde record. ‘Het is heel apart en ik kan het eigenlijk nog niet geloven. Het is supervet dat ik dit in zo’n korte tijd heb bereikt,’ aldus de van oorsprong Rotterdamse zangeres. Ze vertelde soms wakker te liggen van de snelheid van haar carrière en de keuzes die ze daarvoor moet maken. ‘Nadat Pink in 2017 mijn cover van haar nummer ‘What About Us’ had gezien, kreeg ik zoveel aandacht dat ik voor de Beste Zangers werd gevraagd. Dat was de eerste grote sprong die leidde tot een sneeuwbaleffect.’

Ontwikkeling

Juist omdat alles zo snel gaat, wil Davina zich het komende jaar richten op haar muzikale en persoonlijke ontwikkeling. Zo vertelde ze: ‘Ik wil uitvinden wie ik ben en welke muziek ik wil maken. Ik zing al een tijd covers, maar hoop te ontdekken wat mijn ding is. Op dat vlak ben ik nog zoekende. Ik wil niet alleen zingen, maar ook personality uitstralen. Over dat laatste: geen idee wat mijn personality als zangeres zou moeten zijn. Hoe dan ook wil ik als artiest niet iemand zijn die ik niet ben.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: AD | Beeld: ANP