Shoppen bij H&M, Primark of Zara is er voor deze meiden niet bij. Zij jagen liever op tweedehands parels in de kringloop en vintagewinkels of struinen Marktplaats en sample sales af op zoek naar die ene unieke vondst. Vinden ze niet wat ze zoeken? Dan maken ze het toch zelf. Dit zijn drie mooie initiatieven voor duurzame mode.

De Naaierij

Vind je ‘duurzame mode’ nog een beetje een ver-van-je-bed-show? Of heb je geen idee hoe je een knoop op je jas moet naaien? Dan is De Naaierij in Den Haag je reddende engel. Dit hippe atelier – je kunt er ook vanalles leuks kopen – is namelijk een reparatiecafé. Onder het genot van een gezellig kopje koffie leer je hier je eigen kleding repareren. Want, zo luidt het motto van piepjonge eigenaressen Isabel en Roosmarijn, ‘we gaan niet voor je repareren maar kunnen het je wel leren.’

Naast het reparatiecafé kun je bij De Naaierij ook terecht voor andere duurzame events. Zo organiseren de meiden kledingswap-avonden, of filmavonden met als thema de (duurzame) mode-industrie. Maar ook workshops waarin je van oude stoffen je eigen scrunchie leert maken. Vriendinnenuitje op de planning? Leer ze naaien, in de Naaierij.

Athé Vintage

Alleen nog maar duurzame kleding kopen, voor nitwits als ik klinkt het als een ingewikkeld karwei. Maar dan is daar Daphne Ponsteen, die het via Instagram verdomd makkelijk laat blijken. Daphne zou je een echt tweedehands-gekkie kunnen noemen. Al sinds haar tienerjaren speurt ze de kringloop af, op zoek naar die bijzondere vintage parels. Per 1 januari 2019 heeft ze de bewuste keuze gemaakt om alleen nog maar vintage en tweedehands kleding te shoppen (op een paar basics na). Ze werkt als freelance foto- en videograaf voor modemerken en -bladen, maar wilde zelf geen bijdrage leveren aan fast fashion. Ook Daphne was bang dat dit besluit haar moeilijk af zou gaan, maar het tegendeel bleek waar.

‘Vintage kleding gaat al jaren mee en is vaak van een veel betere kwaliteit dan de kleding van nu.’ Om die reden is ze webshop Athé (vernoemd naar haar moeder Thea) begonnen, zodat ze anderen kan inspireren om wat vaker voor vintage kleding, accessoires en interieur spullen te kiezen. Het leukste aan vintage volgens Daphne? ‘Vintage is uniek, je creëert er je eigen stijl mee en wanneer je dan echt dat toffe item vindt, geeft dat heel veel voldoening.’

Close Out

Ook Valérie Ntantu heeft door haar werk als styliste continu te maken met fast fashion. Iedere dag is ze omringd door de mooiste modellen, de nieuwste jurkjes en accessoires volgens de laatste trends. Ze is een spil in het web voor tijdschriften, modemerken en producties. Dus ja, Valérie weet haar weg wel in die hebberigmakende modewereld.

Maar waarom iets nieuws in de winkel kopen als tijdens sample sales hetzelfde item met een verkeerd label of scheve naad wordt verkocht? Dankzij haar netwerk is Valérie goed op de hoogte van de meest actuele sample sales, die ze bundelt op het Instagram-account @closeoutnl. Volg je dit account dan weet je precies wanneer en waar je moet zijn voor de sample sales.

Beeld: Athé Vintage