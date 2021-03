Dylan Sprouse geeft ons Draco Malfidus-vibes met platina blonde coupe

Dylan Sprouse – je weet wel, die acteur van Riverdale – moet moe zijn geweest van zijn coronacoupe, want gooide het over een ander boeg en verfde zijn haar platina blond. En daarmee doet hij ons wel heel erg denken aan Draco Malfidus.

Of dat de bedoeling van de 28-jarige acteur was valt te betwijfelen, maar hij kan het in ieder geval goed hebben. En dat valt niet van iedereen te zeggen. Herinneren we ons de geblondeerde Justin Timberlake nog? Precies.

Dylan en Barbara

Dylan Sprouse debuteerde zijn nieuwe blonde haar op het account van zijn vriendin, het verschrikkelijk knappe model Barbara Palvin. Zij begonnen naar verluidt met daten in de zomer van 2018. Het stel zei eerder dat ze elkaar op een feestje hadden ontmoet, waarna Dylan in de DM’s van Barbara slide. Toen ging het snel: in januari 2019 gingen ze samenwonen en inmiddels zijn ze al twee jaar samen.

View this post on Instagram A post shared by Barbara Palvin (@realbarbarapalvin)

Coronacoupe

Goed. Blond haar dus. Een coronacoupe die wél geslaagd is. Want het geeft de acteur nét dat extra beetje nonchalance en de bad boy vibes die fans zeer waarderen. Tijdens een fotoshoot met Alex Hainer in Los Angeles werd hij al vastgelegd met zijn blonde coupe, met een soort nineties Zack Morris look als resultaat. Niet verkeerd deze haren, Sprouse. Niet verkeerd.

View this post on Instagram A post shared by Dylan Sprouse (@dylansprouse)

Draco Malfidus

Toch vergelijken anderen het blonde haar van Dylan niet met Zack Morris , maar met het Happy Potter-karakter Draco Malfidus. Het nare ventje dat het bloed onder Harry Potters nagels haalt en hem altijd dwarszit, weet je nog? We snappen de link wel. Wat een stel wapperende blonde haren al met je uiterlijk kunnen doen.

View this post on Instagram A post shared by ♡︎ 𝔻𝕣𝕒𝕔𝕠 𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 ♡︎ 𝕁𝕖𝕟𝕟𝕚𝕗𝕖𝕣 𓆙 (@draxo_edits)

Bron: Stylecaster | Beeld: Getty