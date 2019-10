Liefde, obsessie en verraad: deze nieuwe Netflix-thriller wil je zien

Netflix komt binnenkort weer met een ijzingwekkende thriller op de proppen. In de zojuist verschenen trailer van Earthquake Bird zien we hoe gevaarlijk het kan zijn wanneer twee mensen gevoelens hebben voor dezelfde persoon…

Nieuw leven in Japan

Het verhaal, gebaseerd op het gelijknamige boek van Susanna Jones, speelt zich af in het Tokyo van eind jaren tachtig. In een poging haar traumatische verleden achter zich te laten, verhuist Lucy Fly (Alicia Vikander) naar Japan. Ze belandt daar in een intense relatie met fotograaf Teiji (Naoki Kobayahi). Als Lucy mede-expat Lily Bridges (Riley Keough) ontmoet, lijkt er geen vuiltje aan de lucht, tot Lily tussen haar en Teiji dreigt te komen. En dan raakt Lily plots vermist…

Indrukwekkend team

De film is mede-geproduceerd door niemand minder dan Ridley Scott, die eerder hoge ogen gooide met klassiekers als Blade Runner, Gladiator en het recentere The Martian. Wash Westmoreland, die ook het aangrijpende Still Alice regisseerde, schreef het filmscript op basis van het boek en regisseerde tevens de film.

Earthquake Bird is vanaf 15 november te zien op Netflix. Bekijk de trailer in onderstaande video.