Je bent een écht feestbeest als je de helft van deze 12 situaties herkent

De één houdt van nooit naar huis en gekkigheid, terwijl de ander het liefst zijn of haar verjaardag stilletjes aan zich voorbij laat gaan. Maar wij zijn wél in voor een feestje. Toch, feestbeest?

Als jij de helft van de 12 situaties herkent, dan ben je officieel verklaard tot party animal.

Welcome to the club, dus.

Elke reden is voor jou goed genoeg om een feestje te bouwen. Jij hebt geen verjaardag of trouwerij nodig om een feestje te organiseren, jij maakt van elke gelegenheid een feestje. En groot gelijk, het leven is te leuk om geen slingers op te hangen. Let’s partyyyy! Jij wordt voor elk feestje in de buurt uitgenodigd. Een feest wordt nooit een succes zonder de échte feestbeesten. Daarom krijg jij elke week wel uitnodigingen via de app binnen. Want als jij er niet bent, wordt het feestje niet zo leuk (zeggen ze). Zelfs in coronatijden staat je mobiel te gloeien. Jij bent altijd degene die beslist waar jij en je vrienden naartoe gaan. Jij weet als geen ander waar de leuke feestjes plaatsvinden, dus follow the leader. Als allereerste sta jij te shaken op de dansvloer. Jij bent een echte dancing queen en gooit je heupen helemaal los op de dansvloer. Vooral als je favoriete nummer draait! Enne, je zal ook de laatste zijn die de dansvloer verlaat, haha. Jij kan iedereen overtuigen om karaoke te zingen of een drankspelletje te doen. Jij bent een écht feestbeest en je houdt van sensatie. Jij kan met je glimlach dan ook iedereen overtuigen om mee te zingen op de moeilijke liedjes van Beyoncé of mee te doen met het drankspelletje en een dienblad vol shots tequila. Over drank gesproken: jij lust er wel wat. Als een écht feestbeest ben jij behoorlijk getraind om wat op te kunnen. Jij kent elke party song uit je hoofd. Jij komt zo vaak op feestjes, dat jij inmiddels de hele party list van Spotify uit je hoofd kent. Enne, je zingt ze dan ook zonder schaamte mee! Voor 2 uur s’nachts naar huis gaan is geen optie. Integendeel: doe daar maar drie, vier, vijf… uren bij. Als jij binnenkomt, steel je de show. Iedereen kent jou én daarnaast zie je er ook altijd on fleek uit. Je hebt altijd je ultieme outfit voor welke plek dan ook ready. Wanneer jij een feestje organiseert, komt iedereen daar op af. Niemand wilt een feestje van jou missen! Jij trekt ALLES uit de kast om er het beste van te maken. Enne, daar slaag jij altijd in! Jij wordt altijd getrakteerd. Tja, dat is nou het voordeel dat iedereen jou kent van die feestjes. Jij kent geen schaamte. Jij staat op elke party foto met de gekste bekken, laat je zangstem zonder problemen horen en danst alsof niemand meekijkt. Kortom: het maakt je geen bal uit wat anderen van je denken.

Beeld: iStock