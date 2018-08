Voor de echte wijnfanaten: je kunt nu overnachten in een oud wijnvat

Of het nu rood, wit of rosé is: tegen een wijntje op z’n tijd zeggen we geen nee. Maar voor de echte liefhebbers onder er nu de ultieme experience: in Duitsland kun je overnachten in een wijnvat.

Slapen in een oud wijnvat met uitzicht over een uitgestrekte wijngaard. Het is klinkt als de natte droom van menig vinoloog. Toch is het niets minder dan de realiteit: in het Duitse Sasbachwalden kun je daadwerkelijk ‘schlafen im Weinfass’. Hier staan op 350 meter hoogte acht soorten wijnvaten – die vroeger écht gebruikt werden – die je kunt reserveren.

Lees ook: Er is wijn in de maak waar je geen hoofdpijn van krijgt

Lekker knus

Op al te veel ruimte hoef je in de 8000 liter tellende vaten niet te rekenen, maar slapen moet er prima lukken. Elke gast heeft twee vaten tot z’n beschikking: een met een bed, en een met een toilet en een kleine woonkamer. Voor een douchebeurt zal je even naar de nabijgelegen boerderij moeten wandelen. Gelukkig maakt het uitzicht alles goed; je kijkt namelijk uit over de wijngaard en het Zwarte Woud.

Reserveren

Zie jij zo’n wijnvernachting wel zitten? Vanaf 168 euro kun je met z’n tweeën een nachtje blijven slapen. Dat is niet alleen inclusief ontbijt en snacks, maar uiteraard ook inclusief wijn. Check de website voor meer info.

Bron: LINDAnieuws