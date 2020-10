De echte Gooische meisjes komen terug als echte Gooische moeders

View this post on Instagram

Een tijdje terug hebben we ons allemaal laten testen op het Coronavirus 🦠 Niemand is positief getest op Corona trouwens 🙃 Deze foto is vlak daarna gemaakt 😚 • We hebben ons laten testen omdat we onder andere bezig zijn met een nieuw project. Maar wat het project precies inhoudt houden we nog eeeven geheim… 🤐 • Fijn weekend allemaal! ❤️❤️❤️