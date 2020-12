Echte of neppe kerstboom? Dit kiezen jullie

Ga je dit jaar voor een echte of een neppe kerstboom? Dat vroegen we vorige week op onze Instagram. En, in tegenstelling tot de trend die we de laatste jaren in de landelijke cijfers zien, gaat een meerderheid van de Viva lezeressen voor een echte boom.

Namelijk 55 procent, tegenover 45 procent voor een nepperd of een ‘gehuurde’ boom. Dit ligt niet in trend met de cijfers die we zien in het land. Veel mensen schijnen toch te gaan voor een nepperd, in plaats van een echte. Uiteindelijk levert het je natuurlijk geld op, zo’n neppe boom, maar als je om milieutechnische redenen een kunstboom kiest, dan helpt dat alleen als je de boom tussen de vijf en tien jaar gebruikt.

Milieutechnisch

De echte bomen komen vaak uit Nederland, terwijl de kunstbomen uit China komen. Daarin zit de grondstof aardolie en bovendien zitten er ook vaak brandvertragers in, zo blijkt uit een artikel van RTL Nieuws. Hierin meldt Heleen Slob, woordvoerder Milieu Centraal, dat een kunstboom meer CO2-uitstoot levert dan een echte, maar dat als ‘m tussen de vijf en tien jaar gebruikt, de uitstoot hetzelfde is bij ieder jaar een echte boom.

Huren

Een nieuwe trend: de gehuurde boom. Deze variant haal je voor de feestdagen op ergens in de stad, tuig je op met alle toeters en bellen en breng je na december terug. Dan wordt ‘ie weer geplant en kan de boom het jaar erop weer gebruikt worden. En dat is dan wél echt milieuvriendelijk.

Cijfers

Uit onderzoek van Hornbach bleek vorig jaar dat 45% van de mensen een nepperd neerzet, tegenover 39% van de mensen die voor een echte boom gaat. Het jaar daarvoor was de echte boom nog populairder.

Een echte of een neppe, hij moet er moeten natuurlijk ballen, lichtjes en een piek in. De trends? We hebben ze hier voor je op een rijtje gezet.

