Ed Sheeran met zijn vrouw Cherry te zien in nieuwste videoclip

In de nieuwste videoclip van Ed Sheeran is hij kort samen te zien met zijn vrouw, Cherry Seaborn. De video verscheen zondag op YouTube en vertoont Ed en Cherry in hun huis in Londen.

De clip is gemaakt bij het nummer ‘Put It All On Me’, een samenwerking van Ed en zangeres Ella Mai. Hierin worden de relaties van een aantal stellen in beeld gebracht, met daaronder een regeltje tekst over de relatie. Zo staat er bij Ed en Cherry: “Op de middelbare school waren ze dik verliefd. Ze zoenden in een kasteel op de heuvel”, waarmee verwezen wordt naar Eds hit Castle On The Hill uit 2017. “Een paar jaar geleden kwamen ze elkaar weer tegen en was er vuurwerk. Ze trouwden in januari 2019.”

Videoclip

Benieuwd naar de nieuwe videoclip? Je ziet hem hieronder. Ed en Cherry zijn te zien vanaf 2.40 minuut.

Remember the Name

Het is de tweede keer dat het huwelijk van Ed terug te zien is in zijn werk. Hij zingt er ook al over in het nummer Remember the Name, dat net als Put It All On Me op het album No.6 Collaborations Project staat. “Mijn vrouw draagt rood, maar ziet er beter uit zonder lippenstift”, luidt de tekst over zijn Cherry. De songtekst was destijds bedoeld als bevestiging op het gerucht dat Ed en Cherry getrouwd zouden zijn, maar dat nieuws lekte al eerder uit.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Getty Images