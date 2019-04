Volgens Edsilia Rombley is er geen sprake van een concurrentiestrijd tussen haar en schoonzus Trijntje Oosterhuis. ‘Er zijn enkele zangeressen in Nederland die ik geweldig vind en daar hoort zij zeker bij. We concurreren niet en ik kan haar altijd om advies vragen,’ zegt de zangeres, die getrouwd is met Tjeerd Oosterhuis, in De Telegraaf-bijlage Vrouw.

Ook tussen de Ladies of Soul, waarvan Trijntje in het verleden deel uitmaakte, is alles koek en ei. Edsilia, Berget Lewis, Glennis Grace en Candy Dulfer zijn vriendinnen en misgunnen elkaar niets. ‘Wij zijn fan van elkaar, dan ga je niet zo snel in gevecht. Onze sounds zijn heel verschillend,’ legt Edsilia uit. ‘Berget is meer van de soul/gospel en power, Glennis van hedendaagse soulpop zoals Rihanna en de hoge Whitney Houston-nummers, terwijl ik meer thuis ben in oldskool soul zoals van Gladys Knight. En Candy is funky soul. We hebben allemaal ons eigen vaarwater.’

Eigen stijl

Edsilia ruziet ook niet over outfits met haar collega’s. ‘Ieder heeft haar eigen stijl én figuurtje. Ik kan me voorstellen dat zulke dingen wrijvingen opleveren bij een echte meidenband, maar we maken elkaar nog geen twee maanden per jaar zo intens mee. Tegen de tijd dat we elkaar zat zouden kunnen worden, is het alweer voorbij.’

Bron: ANP | Beeld: Peter Smulders