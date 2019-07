Een #belfie maken is de nieuwste trend voor deze zomer

Jezelf op de foto is zetten is echt passé. Als we de nieuwste trends moeten geloven dan hè. Nee deze zomer is het tijd voor de #belfie.

Ja, bij deze nieuwe hashtag ging bij ons ook niet meteen een belletje rinkelen. Want hoewel je misschien zou denken dat je telefonerend op de foto staat, gaat het om een heel ander attribuut dat de shine pakt in jouw kiekje.

Boek jij of boek ik

Want dit jaar hoef je geen reisje meer te boeken naar een ver land, maar kun je gewoon een exemplaar uit de kast pakken. Bij trend is het namelijk de bedoeling dat jij jouw leesvoer op de foto zet. Wij liggen in de zomer standaard met een lekker boek in de tuin, dus dat moet helemaal goed komen. Tips? Niet zoveel, behalve misschien een leuke achtergrond. Dat is nog eens makkelijk plaatjes schieten. Blijft er genoeg tijd over om deze vakantie ook echt eens meer dan één titel uit te lezen. Nog inspiratie nodig? Wat dacht je van deze zomerse opties.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock, Instagram