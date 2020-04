Eén jaar later: zo gaat het nu met de koppels van Too Hot To Handle

De bizarre datingshow Too Hot To Handle is al een tijdje te zien op Netflix en het is dan ook niet zo vreemd als je hem in één keer hebt weg gebinged. We zagen bij sommige koppels dat de liefde (en de lust) er vanaf spatte, maar wie zijn er eigenlijk nog samen?

Tien knappe singles gingen op zoek naar liefde, maar mochten niet aan de verleiding toegeven en elkaar dus niet fysiek aanraken. Deze opgave bleek voor de één lastiger dan de ander. Van liefde leek bij twee koppels toch echt sprake te zijn, maar wat is er van hen overgebleven?

LEES OOK:

Please say it’s true: krijgt Too Hot To Handle een tweede seizoen?

Sharron en Rhonda

Eén van de koppels bestaat uit Sharron en Rhonda. Maar helaas was het liefdesavontuur van korte duur. ‘Na de show hebben Rhonda en ik nog een paar maanden contact gehouden, maar toen werd ik voor een tijdje volledig in beslagen genomen door m’n werk. We raakten het contact wat kwijt’, aldus Sharron in The New York Post. Maar: ‘Een paar maanden geleden begonnen we opnieuw te praten. Echt regelmatig.’

En toen kwam helaas het coronavirus. ‘Wanneer dit voorbij is, hopen we elkaar te kunnen bezoeken en verder aan onze relatie te werken. Ze heeft zoveel in me geïnvesteerd, en ik ben haar verschuldigd om bij haar te blijven en te werken aan mijn problemen. Dit is een kans voor mij om me te vermannen en om volwassener te worden’, besluit Sharron.

Harry en Francesca

Ook Francesca en Harry, die tijdens de serie al niet van elkaar af konden blijven, vonden liefde bij elkaar. ‘Daarna ging hij terug naar Australië en ik naar Vancouver. Twee weken later kwam hij al op bezoek. We vlogen naar Ontario en hij ontmoette mijn oma, mijn familie en al mijn vrienden. Daarna namen we even een pauze en deden we ons eigen ding. Maar in september verhuisde Harry naar Los Angeles. We vonden weer contact en sindsdien is het geweldig tussen ons’, aldus Francesca.

Maar ook dit koppel had te dealen met het coronavirus. ‘Het is erg moeilijk geweest, maar eigenlijk is dit opnieuw de tv-show. We kunnen elkaar niet zien, dus we moeten ons echt op onszelf focussen. We kunnen niet wachten tot dit voorbij is, zodat we kunnen gaan samenwonen en een normaal leven kunnen beginnen.’ En dat vindt Harry ook: ‘We waarderen elkaar zo erg, en we willen elkaar oprecht helpen om dit te laten slagen en gelukkig te zijn. Als ze nu in L.A. zou zijn, zouden we waarschijnlijk naar Vegas gaan en gewoon trouwen.’

Lydia en David

Lydia kwam pas later in de Villa, maar leek al snel te vallen voor David. Van een relatie is (nog) geen sprake. ‘Lydia en ik hebben zo’n prachtige band. Ze heeft een speciaal plaatsje in m’n hart’, aldus David. Toch lief.

Nicole en Bryce

En nu de plottwist. Tijdens de opnames leek er geen sprake van romantiek tussen Nicole en Bryce, maar daarna lijkt er toch iets op te zijn gebloeid tussen de twee. ‘We leerden elkaar één-op-één kennen met niemand om ons heen. Geen camera’s, niks. Ik zag hem op een andere manier, waardoor ik hem opeens erg sexy vond.’, aldus Nicole. Inmiddels daten ze exclusief. Cute, niet?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief



Bron: Love reality | Beeld: Too hot to handle