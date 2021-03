Wil je op de kleintjes letten, maar ook een klein katje in huis nemen? Dan wordt het kiezen of delen. Onderzoek wijst namelijk uit dat een kat je gemiddeld €10.000 kost.

Een huisdier kost geld. Dat weet je vast wel, maar hoeveel? Daar staan we liever niet bij stil. Business Insider deed onderzoek en kwam met de volgende conclusie: een kat kost ruim 10.000, ervan uitgaande dat ‘ie vijftien jaar leeft.

Kosten voor een kat

De kosten voor een kat zijn niet voor de poes. Hier gaan we. Blikvoer kost zo’n 50 cent per dag, droogvoer twintig cent. Kattengrit kost een tentje per maand. Inentingen en anti-vlooienmiddel zijn bij elkaar goed voor 43 euro per jaar. Een kattenhotel, voor die ene vakantie van drie weken, is 189 euro. Dat is per jaar goed voor zo’n 615 euro. Dat keer vijftien en de inflatie van twee procent per jaar meegerekend is – hou je vast – 10.642 per kattenleven.

En vergeet dan niet de eenmalige kosten: een kattenbak, voerbakken, draagbox en poepschepje: negentig euro. Dan nog de sterilisatie van zo’n honderd euro en vergeet de aanschaf zelf niet. Kortom: dierenliefde komt met een prijs. Die we natuurlijk met liefde betalen voor onze poezelige dierenvrienden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Business Insider | Beeld: Getty Images