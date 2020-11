Een kijkje in zijn eigen paleis: dit is de partner van ‘Kopen zonder Kijken’-Bob

Op maandag is het altijd een genot om ouderwets voor de buis te kruipen. Kopen zonder Kijken maakt elke week weer de nodige tongen los, maar het is ook Bob (de Bouwer) die kan rekenen op heel wat lof op Twitter. En dan niet alleen door zijn geslaagde verbouwingen.

Kopen zonder Kijken

Momenteel is het tweede seizoen van Kopen zonder Kijken wekelijks op de buis en blijkt het een waar kijkcijferkanon te zijn voor RTL. Afgelopen maandag trok het programma een record van ruim 1,7 miljoen kijkers, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Martijn, Bob en Alex to the rescue

In Kopen zonder Kijken schiet Martijn Krabbé woningzoekenden te hulp. Zoals de titel doet vermoeden zien de nieuwe bewoners hun nieuwe stulpje niet voordat ze het koopcontract tekenen. Elke week tovert aannemer en bouwdeskundige Bob Sikkes een (semi) bouwval om tot een paleis, ongeacht welk budget hij daarvoor krijgt van makelaar Alex van Keulen.

Crush op Bob

Wekelijks blijken kijkers niet alleen onder de indruk te zijn van Bob zijn talent, maar óók ‘verkocht’ te zijn door zijn looks. Hij weet met zijn helderblauwe ogen de nodige harten te veroveren op de maandagavond. ‘Ik heb een crush op Bob van Kopen zonder Kijken’, klinkt het op Twitter. ‘Ik dacht ook toen ik ‘m zag, wat een leuke en knappe kop’, vult een ander aan. Ook wordt de beste man ‘heel charmant’ en zelfs een ‘lekkertje’ genoemd.

De tekst gaat verder onder de tweets.

Ik heb deze week een crush op Bob Sikkes want ik binge watch dat programma waar mensen huizen kopen zonder het huis van te voren te zien en vind zijn verbouwoplossingen echt geniaal — AnnelouiseVanNaerssen (@annelouverboon) November 7, 2020

Donders Wát is die Bob toch een lekkertje! Leuk datingvoer.. #kijkenzonderkopen — Whatsin Aname (@KritischeMiep) March 3, 2020

Ik heb dus een crush op Bob van #kopenzonderkijken (hij valt op mannen en ik heb de allerleukste verkering, maar toch) pic.twitter.com/RAhIgpHuzd — Renske Holwerda (@RenskeRH) November 16, 2020

Ik ook altijd een oogje op Bob! Was echt even van de kaart dat al mijn kansen verkeken waren — L O E S (@loesmentink) November 16, 2020

Dít is de partner van Bob Sikkes

Voor kijkers die hopen kans te maken bij Bob is er slecht nieuws: hij is al jaren gelukkig met zijn partner Michiel Engbers. Het stel woont sinds 2001 samen in een appartement van 160 vierkante meter in Amsterdam. Bob kocht het pand destijds voor 295 duizend gulden. Als aannemer heeft hij het natuurlijk geheel naar eigen smaak gemaakt. ‘In de loop der jaren hebben we eindeloos verbouwd’, aldus Bob eerder in de Volkskrant. ‘Zo is de muur van de keuken eruit gehaald. Ik ben erg van het licht en die muur hield nogal wat licht tegen.’ Maar de neiging om steeds iets te veranderen in huis heeft hij dan weer niet. ‘Ik wil het hier vooral rustig houden. De laatste trends hoef ik niet te volgen. Die gaan zo snel voorbij. In mijn vak vind ik het ook moeilijk om te zeggen wat blijft en wat een korte trend is. Michiel en ik zijn vrij stijlvast en hebben veel meubels al heel lang.’

Wie is Michiel Engbers, de vriend van Bob Sikkes?

Michiel studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt al twintig jaar in het onderwijs, momenteel als geschiedenisleraar op het Hageveld College. Klik HIER om te zien hoe Michiel Engbers eruitziet.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Door: Flaironline | Beeld: Still