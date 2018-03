Een must voor in je kast: dankzij dít kledingstuk ervaar je het ultieme gevoel van vrijheid

Eens per jaar, op 8 maart, vieren vrouwen over de hele wereld International Women’s Day, een dag waarop de strijdbaarheid en verbondenheid van vrouwen gevierd én aangemoedigd wordt. We mogen met z’n allen namelijk best wat aardiger zijn voor elkaar, maar óók voor onszelf. We laten ons namelijk nog veel te vaak beperken en leiden door anderen, en dus is het hoog tijd voor verandering.

Hou het luchtig

Ook sloggi is daar hélemaal voor. De lingerie-expert gunt jou het grootst mogelijke comfort om je krachtig, onafhankelijk, lekker in je vel en bovenal jezelf te laten voelen. Om dat voor elkaar te boksen, start sloggi juist vandaag met de inspirerende Unfasten Yourself-campagne, waarmee het merk het ‘ultieme comfort’ van haar gloednieuwe en innovatieve ZERO Feel-lijn op een vrolijke en luchtige manier onder de aandacht wil brengen.

Het ultieme gevoel van vrijheid

De ZERO Feel is de nieuwe evolutie van de bh, aldus het lingeriebedrijf. Na onszelf eeuwenlang te hebben gekweld met corsetten en niet fijn zittende bh’s, geeft de ZERO Feel-bra, die verkrijgbaar is in twee modellen en zes prachtige kleuren, jou het ultieme gevoel van vrijheid. De bh is namelijk zo ontworpen dat-ie exáct de steun en het comfort biedt die je nodig hebt, zonder dat je het gevoel hebt dat je strak ingesnoerd in een bh gepropt zit. Mét de stretchy bh, die aanvoelt als een tweede huid, beweeg je je eigenlijk net zo makkelijk als zonder. En dan is-ie ook nog eens zo goed als onzichtbaar onder je kleding. Geloof ons: er is geen gewone bh die dat de ZERO Feel nadoet.

Sloggi support jou

Ultiem comfort is volgens sloggi niet alleen een gevoel, maar ook een mindset. Door het dragen van de ZERO Feel-bra sla je die twee vliegen in één klap. Laat jezelf niet beperken en bevrijd jezelf van to do-lijstjes, hoge druk en torenhoge verwachtingen van anderen. Oftewel: wurm je als de wiedeweerga uit dat keurslijf, zo luidt de opdracht van sloggi’s Unfasten Yourself-campagne. Dat vergt het nodige zelfvertrouwen en is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar betrokken als sloggi is, geven ze je maar al te graag een duwtje in de juiste richting.

