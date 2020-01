Hiep hiep: een nieuwe film van ‘Mean Girls’ komt eraan

Oké, terugkijkend op afgelopen jaar was het maken van remakes en reboots toch wel een heule grote hype. Dat is leuk, maar toch kun je je afvragen of zo’n remake net zou leuk kan worden als het origineel… (Will Smith in Aladdin, we kijken hierbij naar jou…) Moeten we sommige dingen niet gewoon koesteren? Jawel hè. Behalve als het gaat over een nieuwe film van Mean Girls dan. Daar kijken we maar wat graag naar uit. Oeps.

Nieuwe film van Mean Girls

Of nou ja, film film, ook bij deze remake zit een addertje onder het gras. Het zit namelijk zo: Mean Girls was de grote filmhit uit 2004 en is inmiddels uitgegroeid tot iconische cult van de popcultuur. Niet zo gek dat er al lange tijd werd nagedacht over een remake of een vervolg. Er werd uiteindelijk gekozen voor een bijzondere middenweg: in 2017 kwam Mean Girls terug als musical. Die musical werd zo’n succes dat ze nu – drie jaar later – hebben besloten om er een film van te maken. Mean inception, right? Dat betekent dus geen vervolg van Mean Girls maar een ge-update versie van de originele Mean Girls, met natuurlijk een sausje van zang toegevoegd. Welke actrices de meiden gaan spelen is nog niet bekend.

Hieronder kun je zien hoe Mean Girls als musical eruit ziet:

Mean Girls

Om nog even je geheugen op te frissen: in 2004 spatten Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert en Rachel McAdams van je scherm in de klapper Mean Girls. Cady Heron (gespeeld door Linday Lohan) verhuist naar een buitenwijk in Chigago en sluit zich aan bij ‘the Plastics’ een clubje van de populairste meiden van de school met als ‘Queen Bee’ Regina. Regina en Cady krijgen mot, die ze als echte mean girls uitvechten.

Bekijk hieronder de trailer.

