Een nieuwe lading kerstfilms én de eerste Sex & the City film: nu te zien op Netflix

We duiken alweer week drie (of vier?) van de lockdown in en zullen nog heel even moeten volhouden. Netflix zou Netflix niet zijn als ’t ons niet een beetje helpt met het doorkomen van de tijd.

Series

Paranormal (seizoen 1)

De Egyptische horrorserie Paranormal draait om de cynische arts Refaat Ismail (Ahmed Amin), die als kind een traumatische ervaring met een geest had. Om hem heen vinden nu plots allerlei vreemde, enge en niet te plaatsen gebeurtenissen plaats. Deze serie “heeft alles in zich om de nieuwste Netflix-hit te worden”, zo schreef onze collega-recensent van Superguide.nl.

Deadly Class (seizoen 1)

In de misdaadthrillerserie Deadly Class, gebaseerd op een duistere comic, maken we kennis met een legendarische privéschool. Hier worden kinderen uit rijke misdaadfamilies heen gestuurd om ‘de dodelijke kunsten’ te leren. We volgen de dakloze tiener Marcus Lopez Arguello (Benjamin Wadsworth), die als nieuwe rekruut de school betreedt.

M’entends-tu? (seizoen 2)

De dramedy M’entends-tu? is heerlijk chaotisch. Deze dramedy focust op drie vriendinnen in een achterstandswijk. Ze worstelen met foute vriendjes en hun disfunctionele families, maar… ze vinden toch hoop en humor bij elkaar. Seizoen 2 staat sinds deze week op Netflix.

Record of Youth (seizoen 1)

In het Zuid-Koreaanse Record of Youth, een dramaserie vol liefdesverhaallijnen, volgen we twee acteurs en een visagiste die alle drie hun stempel proberen te drukken op de moderne fashionwereld. Uiteraard niet zonder tegenslag!

Love & Anarchy (seizoen 1)

Netflix’ tweede Zweedse Original-serie na Quicksand is Love & Anarchy, een romantische comedy. Hierin begint een getrouwde consulente met kinderen een soort flirterig spel met een jonge IT’er. Ze gaan allebei buiten hun sociale normen en dat zorgt ervoor dat ze hun levens noodgedwongen flink onder de loep nemen.

Country Ever After (seizoen 1)

Netflix heeft ook weer een nieuwe realityserie klaarstaan: Country Ever After! Die gaat over het powerkoppel Coffey en Criscilla Anderson. Hij is een populaire country-artiest, zij een succesvol hiphopdanseres die strijdt tegen kanker. Samen hebben ze drie kids. We volgen hun dagelijks leven en zien hoe ze dealen met hun hectische leven.

Films

Operation Christmas Drop

Tijd voor kerstfilms! De ambitieuze ambtenaar Erica (Kat Graham) werkt voor een streng congreslid dat een luchtmachtbasis op het eiland Guam wil sluiten. Op de basis worden legervliegtuigen gebruikt om kerstcadeautjes te droppen en dat kan natuurlijk niet. Erica wordt rond de kerstdagen naar het tropische eiland gestuurd om een vernietigend rapport te schrijven. Daar krijgt ze een rondleiding van de knappe kapitein Andrew Jantz (Alexander Ludwig), die juist wil voorkomen dat de basis gesloten wordt. En je kunt natuurlijk al precies raden wat er vervolgens gaat gebeuren…

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

Koning Neptunus steelt SpongeBobs geliefde slak Gerrit omdat hij het slakkenslijm voor zijn schoonheidsroutine nodig heeft. SpongeBob gaat met Patrick naar het paleis toe om hem terug te halen en komt tussendoor uiteraard de gekste personages tegen, waaronder Keanu Reeves als bovennatuurlijke wijsgeer in een, jawel, verdroogde struik.

A Beautiful Day in the Neighborhood

Tom Hanks schittert als Fred Rogers, de legendarische Amerikaanse entertainer, vooral bekend van zijn kinderprogramma Mister Rogers’ Neighborhood. De film volgt de cynische, maar succesvolle journalist Lloyd Vogel. Die gaat Rogers met tegenzin interviewen voor Esquire. Zijn ontmoeting met de kinderheld verandert zijn kijk op het leven. Gebaseerd op een écht Esquire-artikel van journalist Tom Junod.

Bloodshot

We moeten nog iets langer wachten op de nieuwe Fast & Furious-film, maar met Bloodshot kom je wel aan je Vin Diesel-trekken! De actieheld speelt Ray Garrison, een omgekomen soldaat die door geavanceerde technologie tot leven wordt gewekt. Hij ontwaakt met ultra-krachtige superpowers en gaat achter de man aan die hij verdenkt van het vermoorden van zijn vrouw. Maar… kan hij zichzelf en zijn nieuwe lichaam wel vertrouwen?

Pan

Deze fantasyfilm is een soort prequel op het bekende Peter Pan-verhaal. We zien hoe Peter (Levi Miller) Kapitein Haak (Garrett Hedlund) ontmoette. Die twee waren ooit vrienden en strijdmakkers, zo krijgen we hier te zien. Ze nemen het samen op tegen de meedogenloze piraat Blackbeard (Hugh Jackman) die Neverland terroriseert.

Chappie

In het Johannesburg van de toekomst gebruikt de politie patrouillerobots als een soort agenten. De programmeur, Deon (Dev Patel), wil echter meer en ontwikkelt een A.I. Die past hij vervolgens toe op een kapotte robot, die als gevolg ‘tot leven’ komt. Een probleem: hij gedraagt zich als een kindje, kan zelf denken en voelen én moet nog getraind worden. Intussen wordt er aan allerlei kanten aan de potentieel gevaarlijke robot getrokken. Met o.a. rollen voor Hugh Jackman en Sigourney Weaver.

Daarnaast voegde Netflix op 1 november heel veel films aan het aanbod toe. Hieronder de hele lijst.

– 47 Meters Down: Uncaged

– Enough

– My Sister’s Keeper

– The Devil’s Own - Little Women

– Magic Mike XXL

– Born to Raise Hell

– Booty Call

– The Lucky One

– Sex and The City: The Movie

– Pandemic

– Christmas Wonderland

– My Christmas Inn

– Christmas Made to Order

– No One Killed Jessica

– Can’t Hardly Wait

– In the Name of the King III: The Last Mission

– De SpongeBob SquarePants Film

– Mother

– Miss India

– The Late Bloomer

– Citation - Force of Nature