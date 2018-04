Een ode aan Hyves: 9 dingen die we nog altijd missen

Steeds meer mensen nemen langzaam maar zeker afscheid van Facebook. Iets wat er jaren geleden ook gebeurde met PartyPeeps, MySpace en Hyves. Vooral aan het laatste hebben we stiekem hele goede herinneringen, die we maar wat graag even voor je op een rijtje zetten. Herken jij ze nog?

1. Krabbelen, krabbelen en nog eens krabbelen

Het klinkt nu misschien een beetje apart, maar destijds ‘krabbelden’ we erop los.

2. Zonder emoji was je ‘krabbel’ niet compleet

Leuk hoor, dat je ook emoji in je Facebookpost kan verwerken. Maar stiekem gaat er niets boven de dansende banaan of de ‘bow chicka wow wow’.

3. Iedereen kon gelijk jouw aantal vrienden zien

Hé, je hebt al die mensen dan misschien wel in geen jaren gezien, maar het aantal vrienden stond wel lekker famous achter je naam.

4. Je kreeg héél veel respect

Voordat ‘liken’ überhaupt een ding was, gaven we elkaar een ‘respect’. En da’s eigenlijk nog veel leuker!

5. Goldmember zijn was de shit

Al was dat natuurlijk een flinke domper als je het zelf niet was. Want eh, met dat onbeperkt stalken werd hier wel finaal een einde aan gemaakt.

6. ‘Wie wat waar’ had een hoog Gossip Girl-gehalte

‘Oh hé, jij ook hier’, stamelde je tegen je crush. En dat terwijl je heel grondig zijn ‘wie wat waar’ status had gecheckt om hem vervolgens ‘per toeval’ tegen het lijf te lopen.

7. Andermans krabbels lezen was een dagtaak

Niets zo leuk als andermans berichtjes bekijken.

8. Polls over van alles en nog wat

‘Hoe leuk vind je mij? A: Heel leuk B: Leuk C: Niet leuk’. En owee wie het laatste durfde in te vullen!

9. Privacy? Wat is dat?

Zitten we nu te zaniken dat Facebook niet is goed omgegaan met onze privacy, vertelden we in de tijden van Hyves aan al onze vrienden en vriendinnen ons wachtwoord. Je weet wel, om bij elkaar ‘in te breken’ en een krabbel achter te laten.

Hyves 2.0

Pfff… de goede ouwe tijd. Zo slecht was het eigenlijk nog niet. Geen wonder dat fans van het oude social media-kanaal massaal oproepen om het ooit zo geliefde Hyves weer opnieuw live te laten gaan. En dan wel met de Hyves 2.0 formule. ‘Waarom wij de naam Hyves aan ons sociale netwerk willen koppelen is niet zo zeer vanwege het gebrek aan goede namen, maar omdat het tijd wordt voor een statement. Het wordt tijd om de sociale waardes die Hyves met zich meebracht weer op te pakken, door te zetten en naar een hoger niveau te brengen’, luidt de tekst op de site tijdvoorhyves.nl.

Optimale balans

Maar wat is dan precies de bedoeling van de reboot van Hyves? ‘Een focus op zowel gemeenschappen en individuen. Wij proberen de optimale balans te vinden op Hyves voor het maximaliseren van de welzijn. Je leeft maar één keer dus beter dat je het dan besteed in een wereld waarin je het meest tot je recht kan komen.’ Hmm… dat belooft nog wat. Wel is het nog maar de vraag of dat er onder de naam gewerkt mag worden, aangezien de rechten op dit moment nog bij Telegraaf Media Group liggen. We zijn benieuwd!

Bron: Glamour, Girlscene, Metro, TijdvoorHyves | Beeld: Giphy