Een pleidooi voor winterkamperen én de leukste wintercampings

Je kent het wel: de drang naar avontuur. Oplossing? Ga winterkamperen. In de buurt van een gezellige kerstmarkt met eindeloos veel glühwein (met je vriendinnen!), onderaan de piste in een skigebied (met je gezin!) of gewoon in de bossen met de verwarming op standje vier (met je geliefde!). Winterkamperen, zó doe je dat!

En: als je verder leest trakteert VIVA je op de leukste wintercampings.

Tip 1: Trakteer je zintuigen

Plekken die je normaal in de zomer bezoekt, zijn in de winter honderdtachtig graden anders. Een andere wereld waarin je steeds nieuwe dingen ontdekt. Ga je bijvoorbeeld naar Oostenrijk, dan staan er andere gerechten op het menu, gaan de bewoners anders gekleed en zien de landschappen er ineens wit, weids en waanzinnig romantisch uit. Bovendien is kamperen niet alleen leuk, maar ook goed voor lichaam en geest. Je bent in de buitenlucht en beweegt veel, maar brengt ook tijd door met vrienden of familie.

Tip 2: Ervaar het échte kampeergevoel

In de zomer zit je meestal vóór de camper, in de winter gebruik je ‘m veel meer om te recreëren. Je doet binnen spelletjes, kookt of leest een boek, waardoor je veel meer voeling met de camper krijgt. Ook met de technische kant daarvan. Hoe doe je de sneeuwkettingen om, hoe gaat de kachel en hoe voorkom je dat de leidingen bevriezen? Zelfs de indeling van de camper is anders; Ineens moet je ruimte vrijmaken voor winterjassen en dikke truien. Dit alles zorgt voor een grotere en, geloof ons, bevredigende, beleving van reizen met een camper.

Tip 3: Ga met de camper op wintersport

Steeds meer wintersporters komen erachter hoe fijn het is om met de camper op wintersport te gaan. Ze hebben er over gelezen of hebben de campers met eigen ogen onderaan de piste zien staan. Veel heb je niet nodig: skispullen, een camper met verwarming en Jägermeister in de koelkast. Brandstofkosten heb je sowieso als je met de auto naar de Alpen rijdt, maar tegelijkertijd bespaar je honderden euro’s op hotelkosten. Bovendien ben je met een camper niet gebonden aan een skigebied, maar kun je als je wilt het hele gebergte doorkruisen op zoek naar nieuwe pistes. Zorg wel dat de camper winterklaar is.

Tip 4: Omarm de winter

In de winter beleef je alles anders. Ga eens wandelen of mountainbiken als de duinen knisperen en de bossen wit zijn. En als het dan toch sneeuwt of vriest: neem gelijk je slee en schaatsen mee. Ook kun je samen met de boswachter op pad om dieren te spotten die zich als een vis in het water voelen in de winter. Ga winterwadlopen, doe een workshop winterbarbecuën, zoek een knus brouwerijtje waar je donkere bieren kunt proeven of hak – met toestemming natuurlijk – je eigen kerstboom om. En mooi meegenomen: in de feestmaand vind je overal kerstmarkten. Vooral over de grens komen die vaak met speciale voorzieningen voor campers.

Tip 5: Zorg voor romantiek

De romantiek hangt in de lucht. Of beter: rondom de camper. Zorg voor een koelkast vol lekkernijen en ga samen koken – maar pas wel op voor condensvorming. Warm een pannetje glühwein op, maak een kampvuur of zet de kaarsjes aan – die op batterijen werken, wel zo veilig. Neem een stapel boeken of tijdschriften mee of als je liever een romantische film in bed kijkt, een laptop met een extra databundel. Zorg er natuurlijk voor dat de verwarming altijd aanstaat (ook als je de deur uitgaat), zodat je altijd in een behaaglijk temperatuurtje zit (en de leidingen niet bevriezen). Warme kleedjes zijn optioneel, maar knuffelen werkt beter.

Overtuigd? VIVA tipt twee wintercampings over de landgrenzen én een strandtent die in de wintermaanden open is, voor bijna hetzelfde kampeergevoel. Al is het maar voor één dag.

Nutchel Cabins, Maaiseik (België)

Een forest camp in de natuur, hebben we je aandacht? Hier kun je ontsnappen aan de alledaagse drukte om de connectie met de natuur én je reisgezelschap. De charme van de houtkachel, olielampen, kaarsen en – als je de VIP cabin reserveert – hottub geven je verblijf veel sfeer en gezelligheid. Juíst in de wintermaanden! Onder de noemer ‘less scrolling, more strolling’ duik de natuur in: zodat je jezelf na een stevige boswandeling kan trakteren op een glaasje (rode) wijn en de kids op warme chocolademelk met marshmallows, terwijl jullie opwarmen bij de openhaard. Vanaf 270 euro per 4 dagen, 3 nachten.

Chocolate village in het Natura 2000 natuurpark (Slovenië)

Chocolate village doet z’n naam eer aan, is een nieuwe luxe glamping waar álles draait om chocolade! Het resort is gehele jaar geopend en biedt 3 typen lodges, vernoemd naar de drie soorten cacao: Forastero, Criollo (de boomhut!) en Trinitario. Ook leuk: je kunt een massage met cacao en cacaoboter krijgen, een bezoek brengen aan de Teta Frida chocoladefabriek en je winteravonden vullen met een chocoladefondues. Heerlijkheid!

Vanaf prijs op aanvraag.

WinterLodge, Noordwijk

Deze toffe strandtent De Branding transformeert in de winter naar WinterLodge. Verwacht: een kas vol met knusse hangbanken en zitjes, al dan niet naast een boom of onder een afdak, een fijne open keuken en overal haardjes. The happiest time of the year beleef je hier!

Bron: Camptoo, beeld: Camptoo, Instagram