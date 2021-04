Een wijntafel: dé gadget die je nodig hebt dit voorjaar

Het is natuurlijk fantastisch: in de zon zitten met een glas wijn en een lekker hapje. Ik bedoel, veel gelukkiger krijg je een hoop mensen niet. Maar het kan altijd beter, moeten de bedenkers van de wijntafel bedacht hebben. Een tafel die je met de onderkant ín het gras steekt en waar je je wijnglazen ‘in hangt’. Zo vallen ze nooit meer om.

Klein leed, klein leed: we weten het. Maar op de een of andere manier zijn tuintafeltjes in het gras en wijnglazen gewoon geen goede combinatie. En als we het leven ietsjes makkelijker kunnen maken, doen we dat natuurlijk graag. De wijntafel heeft een punt aan de onderkant, die duw je zo in het gras. In het tafelblad zitten twee gaten, waar je gemakkelijk de wijnglazen in kunt schuiven én er zit een groter gat in, speciaal voor die heerlijke fles Pinot Grigio of een koele Beaujolais.

Lees ook:

Wijnmarathon 2021: trek die hardloopschoenen maar uit de kast

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Wijntafel voor in park

Ook handig: het is een klein en licht vervoerbare gadget, dus je tovert iedere spot om tot een terras. Daarom dus ook prima geschikt om mee te nemen naar het park of het strand. Toch makkelijker dan die glazen op het gras zetten of tussen je benen geklemd zodat ze niet omvallen. Een typisch gevalletje: we wisten niet dat we het nodig hadden, maar die wijntafel willen we nu wel.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?