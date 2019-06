Vanmorgen werd bekendgemaakt dat Avicii’s nieuwe album vandaag gelanceerd wordt. Dat lieten 3FM en SLAM! zich geen twee keer zeggen. Als eerbetoon aan de overleden dj draaien beide radiozenders vanmiddag de complete plaat.

Tussen 17.00 en 18.00 uur staan 3FM en SLAM! compleet in het teken van het nieuwe album, bestaande uit twaalf nummers. De plaat draagt de naam TIM en verwijst daarmee naar Avicii’s echte naam: Tim Bergling.

3FM

Op 3FM geeft dj Laidback Luke, die aan de wieg stond van de loopbaan van Avicii, tijdens de radioshow van Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen uitleg over de twaalf nieuwe nummers. Muziekjournalist Mark van Bergen staat met de luisteraars stil bij de conferentie waarbij de vader van de dj vorige week een presentatie hield.

SLAM!

SLAM! draait in aanloop naar 17.00 uur elk uur al een hit van de dj. Het is niet de eerste keer dat Avicii wordt geëerd op de zender. Toen vorig jaar april bekend werd dat Tim op 28-jarige zelfmoord had gepleegd, stond de volledige programmering in het teken van zijn muziek.

Andere zenders

Op radiozenders Veronica, 538, Sky Radio en Radio 10 zal het album niet integraal te horen zijn, bevestigt een woordvoerder van Talpa Radio. Dit past, afhankelijk van de zender, niet in de programmering of tussen het aanbod dat normaal wordt gedraaid.

Lees je dit te laat? Het album staat sinds 17.00 uur ook op Spotify.

