Eerste beelden Vlaamse ‘de Mol’ zaaien verwarring: wat betekenen de oranje schermen?

Hoewel onze eigen editie bijna afgelopen is, staat de Vlaamse de Mol op het punt van beginnen. Dat wij groot fan zijn, is inmiddels geen geheim meer. Ondanks dat er verder nog maar weinig bekend is, zorgen de eerste beelden bij onze Zuiderburen voor veel verwarring.

Want net zoals bij ons, kennen ook de Vlamingen een rood én een groen scherm. Maar wacht eens even: wat doet het oranje logo nu in deze teaser?

De Mol oranje schermen

Tot nu toe was het duidelijk. Groen betekent dat je door bent naar de volgende ronde, bij rood is het einde verhaal. Alleen oranje schermen zagen we nog nooit terug. Fans gokken: ‘De twee slechtsten krijgen een oranje scherm en moeten een opdracht doen om te kijken wie blijft? Extra spannend als ‘het goed doen’ in de opdracht slecht zou zijn voor de groep.’

@IsaacMeers twee slechtste krijgen oranje scherm en moeten opdracht doen om te kijken wie blijft? Extra spannend als "het goed doen" in de opdracht slecht zou zijn voor de groep — Martijn Luyckx (@luyckxmartijn) March 2, 2021

Duitsland

Wat er ook staat te gebeuren, de Belgen zijn in ieder geval dichtbij huis gebleven. Het nieuwe seizoen werd vanwege het virus opgenomen in Duitsland. Maar wanneer we precies weer kunnen genieten van de Molstreken van de onbekende Vlamingen, is nog niet bekendgemaakt.

Het kijken waard

En ja, de Vlaamse editie van Wie is de Mol? is zeker het kijken waard. Zo begon een seizoen ooit zonder saboteur en werd tijdens een andere editie voor het spel goed en wel begonnen was meteen 10.000 euro uit de pot getrokken. Wees niet bang dat je niemand kent: dat is ook de bedoeling. Anders dan hier doen alleen onbekende kandidaten mee aan het programma. En dat maakt het dubbel zo leuk.

