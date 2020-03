Eerste beelden zijn hier: releasedatum ‘Mocro Maffia’ seizoen 2 vervroegd

Zit jij ook al maanden af te tellen tot seizoen 2 van ‘Mocro Maffia’? Dan hebben we goed nieuws voor je. De makers hebben namelijk besloten de releasedatum naar voren te halen, wat betekent dat het wachten niet meer weken maar nog slechts een paar dagen (!) duurt.

De tweede reeks van de misdaadserie Mocro Maffia gaat eerder van start dan gepland. Het nieuwe seizoen van de populaire serie, dat eigenlijk op 2 april zou beginnen, is vanaf aanstaande vrijdag al te zien bij Videoland. Vanaf dan verschijnt er dagelijks een nieuwe aflevering van de zevendelige reeks.

Fans ‘Mocro Maffia’ tegemoet komen

De datum is naar voren gehaald op verzoek van de fans, laat producent en acteur Achmed Akkabi weten. ‘Nu veel mensen thuiszitten kregen Videoland en de cast van heel veel mensen de vraag of we het nieuwe seizoen eerder konden releasen. Om onze fans in deze gekke tijd tegemoet te komen hebben we er met zijn allen alles aan gedaan om dit mogelijk te maken.’

Om de fans alvast warm te laten lopen voor vrijdag, is ook al een teaser van het tweede seizoen onthuld:



Amsterdamse onderwereld

Mocro Maffia gaat over de drie beste vrienden Romano, Potlood en De Paus. Samen maakten ze de overstap van de kleine criminaliteit naar het grotere werk. Binnen de kortste keren hebben ze de hele cocaïnehandel in Amsterdam in handen. Door jaloezie valt de vriendengroep uit elkaar, waardoor ze lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. De serie is gebaseerd op de gelijknamige roman van Wouter Laumans en Marijn Schrijver, en is ontwikkeld door acteurs Thijs Römer en Achmed Akkabi.

Mocro Maffia seizoen 2

Seizoen twee van de fictieve serie Mocro Maffia gaat verder waar seizoen één is gestopt. Na gevlucht te zijn uit de gevangenis is iedereen bezig met de vraag: waar is Romano? De geruchten gaan dat hij ondergedoken zit in het buitenland, maar journalist Rein is ervan overtuigd dat hij gewoon in Nederland zit. Muis wil keiharde wraak op de moord van zijn broer Elias en de verkrachting van zijn zus Nadira, maar van zijn neef Adil moet hij zich schuilhouden. Waar seizoen één van Mocro Maffia zich in Nederland en België afspeelde, laat het tweede seizoen meer van de internationale omvang van de cocaïne-industrie zien.

Tipje van de sluier

Eerder lichtte Bilal Wahib (21) – beter bekend als Moshin Kaddouri a.k.a. Mo de Show in de serie – al een tipje van de sluier op over het tweede seizoen. Veel kon hij toen nog niet kwijt, maar één ding kon hij wel verzekeren. ‘Ik kan wel zeggen dat het f*cking hard gaat worden”, verklapte hij in een interview met FunX. “Ik vind het tweede seizoen spannender.’

Nieuwe gezichten

Dat de tweede reeks bloedstollender wordt, heeft volgens Bilal te maken met verschillende dingen. Zo onthulde de acteur dat er heel wat nieuwe gezichten voorbij komen. ‘Ik ben op veel draaidagen geweest en ze deliveren echt, dus het wordt wel echt vet.’

Bekijk de trailer van het eerste seizoen in onderstaande video:

