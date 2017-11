Eerste Belgisch-Nederlandse Netflixserie in de maak (en dít is de topcast)

De allereerste Belgisch-Nederlandse coproductie van Netflix is in de maak. In 2019 zal de serie Undercover via de streamingsdienst te zien zijn. De cast belooft in ieder geval al veel goeds.

Anna Drijver, Elise Schaap, Tom Waes en Frank Lammers spelen de hoofdrollen, maar ook Raymond Thiry, Tim Haars, Kevin Janssens en Huub Smit zullen in de tiendelige Netflix Original-serie te zien zijn. De misdaadserie is geïnspireerd op een reeks ware gebeurtenissen.

Undercover gaat over xtc-producent Ferry Bouman. Hij heeft een goed leven in zijn villa op de grens van België en Nederland. Dat verandert echter drastisch wanneer twee undercoveragenten zijn territorium betreden om te infiltreren in zijn leven en het netwerk op te rollen.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Netflix-Nederland | Beeld Dinja van Dam