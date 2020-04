Eerste gay-koppel in Ex on the Beach: ‘Het werd ook wel eens tijd’

In de laatste aflevering van ‘Ex on the Beach Double Dutch’ spoelde de vrolijke, knappe Celeste aan op het strand in Thailand. Zij is de oude vlam van Lakeisha en met haar komst werd er geschiedenis geschreven in het programma. Lakeisha en Celeste zijn namelijk het allereerste gay-koppel in de MTV-serie.

En dat is echt een doorbraak, vindt Lakeisha. ‘Het werd ook weleens een keer tijd’, vertelt ze in een interview RTL Boulevard.

Lakeisha en Celeste

‘Ik vind het dus alleen maar goed dat MTV dit podium biedt en hoop ook dat meiden en boys zien dat het er gewoon bij hoort en het normaal is. Want er zijn nog genoeg (jonge) mensen die bevooroordeeld zijn.’ Ze was dan ook blij verrast door de komst van Celeste. ‘In de week voordat ik vertrok hadden we elkaar nog op de app en wisten toen van elkaar dus niet dat we naar Thailand zouden gaan. Haar komst vond ik wel echt superleuk’

Macho-Levi vond er ook wat van

De kijkers van dit seizoen van Ex on the Beach zijn niet bepaald te spreken over het gedrag van deelnemer Levi (ook wel Macho-Levi). Ook over de komst van Celeste had hij dan ook flink wat praatjes. En hoe kan het ook anders, hij zag zichzelf natuurlijk weer meteen een trio hebben met de twee dames. Zó doorzichtig.

Over Levi gesproken

Celeste kreeg bij binnenkomst een ‘extra power’: zij mocht kiezen wie er op Hell Date moest en ze koos voor Levi. Waarop Levi zich wederom laat kennen en al snerend besluit dat hij de hele groep tegen Celeste gaat opzetten. En we hoopten we dat Levi bij het de pesterijen tegen Lakeisha handelde uit blinde kalverliefde, nu is er toch wel sprake van een patroon. De beste man heeft dus een goed lesje ‘Hoe gedraag je je als een man’ nodig.

