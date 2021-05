Eindelijk: de eerste Gossip Girl reboot trailer is hier

Grote kans dat Gossip Girl ook voor jou de serie was die je door je studiedagen heen sleepte. Het was de serie die zorgde voor wat extra mode-inspiratie en -flaters. En man, wat missen we die serie soms nog. Hoewel het al bijna tien jaar geleden is dat deze serie eindigde, verlangen we soms wel nog naar de drama én knappe koppen om domweg naar te kijken, zonder al teveel na te hoeven denken.

Vorig jaar kwam het fantastische nieuws naar buiten dat er een Gossip Girl reboot aan kwam. En ondanks mijn enthousiasme, moet ik eerlijk bekennen dat ik altijd ietwat sceptisch ben over reboots. Toch belooft de eerste trailer voor deze reboot al best wel wat goeds.

Nieuwe cast

Wat we in ieder geval al weten over de Gossip Girl reboot is dat het eigenlijk een compleet nieuwe serie wordt, mét nieuwe cast. Het verhaal speelt zich wel in dezelfde wereld af, maar dan acht jaar later. Het eerste seizoen zal tien afleveringen tellen en is vanaf 8 juli 2021 al te zien op HBO Max. Het is nog even de vraag of we de serie ook in Nederland kunnen bekijken.

De o, zo bekende Gossip Girl voice-over is wél weer hetzelfde. Dat is wel zo fijn, want juist dat detail geeft je meteen weer de Gossip Girl-feelings.

Trailer

Goed nieuws voor iedereen die net zo nieuwsgierig is naar de eerste beelden van deze reboot. De opnames zijn afgerond en dus kunnen we lekker gemaakt worden met een fijne trailer. We zien knappe acteurs, Upper East Side-feestjes en je voelt aan alles dat er drama aan zit te komen. De stem van Kirsten Bell als Gossip Girl-voice-over maakt het plaatje compleet af. Ga jij kijken?

Bet you’re excited to see me back in action. Don’t forget I’ve got my eye on you too. See you July 8. XOXO, Gossip Girl pic.twitter.com/jhYjRSR1rs — Gossip Girl (@gossipgirl) May 28, 2021

