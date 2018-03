De eerste Japanse karaokebar van Nederland opent zijn deuren in Amsterdam

Het maakt niet uit of we er een drankje bij drinken of niet – al maakt het de sfeer vaak wel stukken leuker – tegen een avondje karaoke zeggen we natuurlijk nooit nee. Helemaal wanneer het om een Japanse karaokebar gaat. Want eerlijk is eerlijk: daar weten ze pas écht wat leuk is. Gelukkig hoef je er nu niet per se meer een ticket naar Tokio of Hiroshima voor te boeken, want met Duke of Tokyo hebben we vanaf 23 april ‘onze’ eigen Japanse karaokebar in hartje Amsterdam.

We horen je hersens kraken: want wat is het nou eigenlijk het verschil tussen een ‘normale’ karaokebar en een Japanse? Nou, heel simpel. Bij Duke of Tokyo heb je namelijk, zonder dat je daar dus duizend euro of meer voor kwijt bent aan een ticket, het idee dat je in Tokio bent. De acht booths van de karaokebar zijn namelijk stuk voor stuk geïnspireerd op de meest excentrieke wijken van de Japanse hoofdstad.

Drinks & snacks

En dat is dus inclusief de welbekende lichtborden, posters en de bijzondere muurschilderingen die je, wanneer je weleens in Tokio geweest bent, vast en zeker herkenbaar voorkomen. Overigens kun je ook als je niet in the mood bent om wat klassiekers te zingen, je prima urenlang vermaken in de nieuwste hotspot. Aan de voorkant kun je in de typische bar namelijk terecht voor de lekkerste cocktails, mixdrankjes en Japanse snacks terecht. Wij kunnen niet wachten!

Duke of Tokyo wordt op 23 april aan de Reguliersdwarsstraat 37 geopend. Reserveren kan via de website – doe dit overigens snel, want vol is vol – waar je ook gelijk de openingstijden en prijzen kunt vinden.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Beeld: iStock