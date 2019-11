Eindelijk onthuld: dit is de eerste kandidaat van ‘Wie is de Mol?’

Eerste kandidaat WIDM

Hoe ze dat weten? Nou, de redactie kreeg een waaier en een spelkaart met de koning erop in het kistje. Even puzzelen natuurlijk, maar vooral de aanwijzing op de bijgeleverde USB-stick gaf uitsluitsel: de modeontwerper staat namelijk zelf op de foto. Dan is het natuurlijk niet meer lang raden.

Locatie

Ook krijgen ze een duidelijke hint naar de locatie waar het jubileumseizoen is opgenomen. Er is namelijk ook nog een weinig verhullende video. Daarop is in het begin de vlag van China te zien, dus het lijkt erop dat we in dit land op zoek mogen naar dé Mol!

Hints

De 10 kistjes bevatten dus een hint over de kandidaten. De speculatie ging namelijk al eerder dat op 28 november alle deelnemers bekend zouden worden gemaakt. Waarom? Nou, omdat je dan het felbegeerde molboekje kan scoren op Bol.com. Aangezien hierin alle BN’ers worden vermeldt die deze editie meedoen, moest voor deze datum wel iets onthuld worden. Regisseur Rick McCullough liet dan ook al weten: ‘Alles wat jullie willen weten. Ik zou zeggen, volg de media.’ Wij hopen natuurlijk nu op nog zo’n kistje op onze redactie.

