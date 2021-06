Eerste officiële zomerdag valt in het water: grijs en regenachtig

Na een periode met héérlijk zomerweer – of moeten we zeggen: lenteweer – is de officiële eerste zomerdag dan eindelijk aangekomen. Hoewel je er misschien vanuit gaat dat deze dag gewoon zonnig en warm hoort te zijn, hebben we vandaag te maken met het tegenovergestelde. Deze regenachtige, frisse dag zorgt voor een niet al te beste start van de zomer.

Grijs

Hoewel het gisteren over het algemeen al erg grauw en grijs was, brak zo nu en dan toch nog een zonnetje door. En ook de temperatuur was nog prima te doen. Vandaag, op de officiële eerste zomerdag, is dat toch even anders. De temperatuur van vandaag blijft hangen op zo’n 15 – 17 graden en er wordt een hoop regen verwacht, vooral in de ochtend.

In de middag trekt de regen weg en in het zuiden van het land is er dan zelfs kans op wat zon. Gelukkig wordt het na vandaag allemaal net iets beter. Het zal niet meer zo warm als de afgelopen weken worden, maar wel droog met hier en daar wat zonnestralen. Later in de week is er weer meer kans op regenbuien. De kans is groot dat het niet warmer wordt dan 20 graden deze week, maar daarna lijkt het wel weer wat beter te worden en wordt het weer iets warmer. Nog even geduld hebben, dus.

Zomers weer bij buurlanden

Heb je geen geduld en wil je het liefst toch de echte zomer meepakken, zonder daarvoor in het vliegtuig te zitten? Goed nieuws, want het lijkt erop dat het weer bij de buurlanden er goed uitziet deze zomer. In juli en augustus zal het al volop zomer zijn in Duitsland en Frankrijk. ‘Dat komt doordat de wind vaak uit het oosten komt en een lange weg over het warme Europese vasteland aflegt’, vertelt Yannick Damen van Weeronline. Dat zorgt ervoor dat de temperatuur in Duitsland en Frankrijk rond de 25 à 30 graden zal liggen.

Bron: Weeronline | Beeld: Getty Images