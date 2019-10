Sinds de Britse acteur Daniel Craig aankondigde nog een laatste keer in de huid te kruipen van 007-agent James Bond, draait de geruchtenmolen overuren. Wie wordt zijn waardige opvolger? Van Idris Elba tot Gillian Anderson, tal van namen hielden de molen aan het draaien. Toch lijkt deze foto te bewijzen dat Lashana Lynch de eerste vrouwelijke James Bond wordt.

First things first: we hebben het over de 25-ste Bond-film, getiteld: No Time To Die. Deze langverwachte film komt in Europa uit op 3 april 2020. Bijna dus. Soort van.

Daniel zwaait af

Dat gezegd hebbende, al sinds 2005 speelt Daniel Craig de befaamde rol, maar na vijf films (Casino Royale uit 2006, Quantum of Solace in 2008, Skyfall in 2012, Spectre in 2015 en No Time To Die) is hij klaar met de intensieve, veeleisende rol van ’s werelds knapste geheimagent.

De cast

Eerder werd al bekend gemaakt dat Bohemian Rhapsody-acteur Rami Malek de rol van de bad guy op zich zal nemen in de volgende 007-film. Ook zien we de Franse actrice Lea Seydoux terug. Zij zal opnieuw de rol van Dr. Madelaine Swann gaan vertolken. Daarnaast zien we Ben Whishaw als Q, Ralph Fiennes als M en Naomie Harris als Miss Moneypenney terugkeren.

Eerste vrouwelijke James Bond?

Maar wie wordt dan James Bond? Wordt het inderdaad een zwarte man, zoals Idris Elba? Of wordt er gekozen voor een vrouw, zoals Gillian Anderson of Margot Robbie? En zou daarmee de eerste vrouwelijke James Bond een feit worden? Een bevestiging van de befaamde rol bleef uit.

Tot afgelopen juli, toen Mail on Sunday wist te melden dat Lashana Lynch de nieuwe 007 zou worden. Hierbij even een technische disclaimer – op dat we niet de fans van James Bond willen kwetsen: in het geval dat Lashana inderdaad het stokje overneemt, wordt zij dus niet letterlijk de nieuwe James Bond. Ze wordt de nieuwe 007, de functie die meneer James Bond jarenlang vervulde.

Bond versus Nomi, een wezenlijk verschil

Na jaren een mannelijke 007 te hebben gehad, lijken James Bond én 007 hetzelfde te betekenen, maar dat is niet het geval. Het fictieve personage James Bond zal afscheid nemen, waardoor de vacature voor zijn positie, agent 007, vrijkomt. Lashana zou volgens de laatste roddels die vacature dus vervullen en Nomi heten in de film, en niet Bond. Dit is heel belangrijk, want je wilt niet in de supermarkt een fanatieke Bond-fan tegen het lijf lopen en de verkeerde aanname doen!

Het gaat om deze setfoto:

Ladies and gents, your new 007. (note how I didn’t say new Bond)#notimetodie pic.twitter.com/y8KmC9qjgb — Anton Volkov (@antovolk) September 26, 2019

Afijn, Lashana dus. Haar kun je kennen van Captain Marvel, waarmee ze doorbrak bij het grote publiek als Maria Rambeau. Afgelopen april maakte Lynch al bekend een rol te krijgen in de nieuwe Bond-film, maar het was vooralsnog onduidelijk wat die rol zou inhouden.

View this post on Instagram Cat’s finally outta the bag! #BOND25 A post shared by Lashana Lynch (@lashanalynch) on Apr 25, 2019 at 9:53am PDT

Volgens een bron binnen de filmwereld zal de introductie van Lynch – hoe kan het ook anders – spectaculair verlopen. M, de baas van de Britse geheime dienst Secret Intelligence Service (gespeeld door Ralph Fiennes) zegt in een van de eerste scènes ‘Kom binnen, 007’, waarna Lashana haar grande entree maakt.

Stel nou dat Lashana echt de opvolger van die andere 007 is hè, dan is het niet alleen bijzonder dat de makers van de film kiezen voor een vrouw om in de huid van 007 te kruipen, maar ook de keuze voor een zwarte vrouw is opmerkelijk. Immers, in heel de geschiedenis van James Bond heeft nog nooit een zwarte acteur de rol van 007 gespeeld.

Woede en controverse

Toch heeft al het bovenstaande al voor de nodige controverse gezorgd (vandaar die disclaimer). Veel fans zijn van mening dat 007 een man hoort te zijn. Anderen zien juist een kans om meer (emotionele) diepgang te introduceren, iets wat het vrij vlakke (maar ó zo charmante) personage in de afgelopen vijftig jaar toch wel miste. Plus, een vrouwelijke 007 zou helemaal passen in deze tijdsgeest, maar hou je dan nog wel vast aan de oorspronkelijke verhalen zoals Ian Fleming heeft bedoeld?

Genoeg voer voor discussie dus. En het hele ding is: James Bond zou niet opeens een vrouw zijn. James Bond stopt als geheim agent en zijn vacature wordt – nog steeds onbevestigd – vervuld door een vrouw.

Laatste scenario: wat ook nog zou kunnen is dat regisseur Cary Fukanaga de hele wereld – maar dan ook echt de hele wereld – voor de gek houdt. Lashana zou bijvoorbeeld de tijdelijke 007 kunnen zijn. En dan verschijnt in No Time To Die opeens alsnog een mannelijke 007. Wij weten het ook niet.

Maar in april, in april!, dan weten we het!

