Effe geen Sinterklaas: de 8 leukste concerten van deze week die nog niet uitverkocht zijn

Waar: Bird, Rotterdam

Wanneer: 7 december, aanvang 22.00 uur

Tickets: 15 euro

Meer informatie

The War On Drugs – Ziggo Dome

The War On Drugs is een indierockband uit Amerika, bekend van Red Eyes en Under The Pressure. Eerder verkochten de mannen de AFAS Live tweemaal uit. Ook stonden de muzikanten op Nederlandse festivals als Down The Rabbit Hole, Best Kept Secret en Lowlands. Fans kunnen maar beter snel een kaartje kopen: de band heeft aangekondigd binnenkort een tourpauze in te lassen.

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: 8 december, aanvang 20.00 uur

Tickets: vanaf 38,50 euro

Meer informatie

Lily Allen – TivoliVredenburg

Britse zangeres Lily Allen brak in 2006 door met haar hitsingle Smile. Ze bracht daarna nog twee albums uit, die hits bevatte als Not Fair, 22 en Fuck You. Na haar album Sheezus nam ze een pauze van muziek maken. Nu is ze terug met haar nieuwe album No Shame, waarvoor ze samenwerkte met producer Mark Ronson.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 9 december, aanvang 19.45 uur

Tickets: 39 euro

Meer informatie

Feng Suave – Paradiso Noord

Het Utrechts-Amsterdamse duo Feng Suave bestaat uit frontmannen Daniel en Daniel. De mannen staan bekend om hun janglepop, dat doet denken aan een mix van Mac DeMarco en Nick Murphy. Eerder speelden de muzikanten al in het voorprogramma van Khruangbin en stonden ze op Into The Great Wide Open.