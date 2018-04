Eh, wat? Er bestaat nu friet met red velvet-chocoladesaus

Soms heb je meer trek in zoet, de andere keer weer in hartig. Wat als wij je vertellen dat je niet meer hoeft te kiezen? Hands Off My Chocolate & Frietboutique introduceren namelijk friet met red velvet-chocoladesaus.

Een jaar geleden startten de Frietboutique en Hands Off My Chocolade een samenwerking om een bijzondere snack op de markt te brengen: een frietje met melkchocoladesaus. Deze werd zo’n succes dat de twee food startups opnieuw de handen ineen slaan. Het resultaat: een frietje met red velvet-chocoladesaus. Say what?

Het limited edition frietje is vanaf morgen (tijdelijk) verkrijgbaar bij Frietboutique. Extra leuk: je kunt er nog knettersuiker bij bestellen ook.

Beeld: Hands Off My Chocolate