Eh ja, doei: we blijken megaslecht in het afronden van een gesprek

Er zijn talloze boeken over geschreven: hoe voer je nou eigenlijk een fatsoenlijk gesprek? Interesse tonen, doorvragen; de meeste mensen zijn er redelijk goed in. Maar het afronden van een gesprek, hoe doe je dat? Uit onderzoek blijkt dat wij mensen daar bar slecht in zijn.

Die ene vriendin die áltijd door blijft kletsen aan de telefoon terwijl je eigenlijk op wil hangen, je schoonouders die de hint niet begrijpen dat het gesprek voorbij is en jij weer door moet met je werk of die ene collega die bij de koffieautomaat (good old times) maar niet stopt met kletsen over z’n weekend. We kennen allemaal wel iemand die gewoon geen rem heeft. Uit onderzoek blijkt nu dat we daar állemaal slecht in zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat maar twee procent van de gesprekken stopt op het moment dat beide partijen er klaar mee zijn. Maar dat was niet het enige wat uit dit onderzoek naar voren kwam: in de helft van de gesprekken wilden beide mensen minder lang praten. De deelnemers gaven aan dat ze liever op de helft van het gesprek waren gestopt met kletsen.

Zó stop je een gesprek op een beleefde manier

Maar hoe moet het dan wel? We begrijpen allemaal dat een gesprek beëindigen met een ‘joe’ middenin een zin van een ander niet zo netjes is. Maar wat kunnen we wel doen?

Lichaamstaal

Als je weg wil, kun je dat door middel van jouw non verbale communicatie al te laten zien. Neem letterlijk wat afstand en draai je alvast een klein stukje weg. Dit valt geheel onbewust bij de ander op. En zelfs al valt het bewust op, dan is de stap om het gesprek echt af te kappen veel kleiner. Zoek het rustpunt

Ook jouw gesprekspartner moet af en toe een hap lucht pakken. Wacht daarop en haak dan in: ‘Goh, ik vind het echt leuk om met je te praten, maar ik heb ongelooflijke haast’, bijvoorbeeld. Kondig het aan

Ook een goede: om aan het begin van een gesprek al te zeggen dat je eigenlijk niet veel tijd hebt. ‘Superleuk om je tegen te komen, maar ik heb echt maar vijf minuten, want ik moet zo de kinderen ophalen van school. Snel even afspreken om bij te kletsen?’. Regeren is vooruitzien. Eindig met waardering

Een gesprek zomaar afkappen is onbeleefd, dus probeer het altijd met iets van waardering te doen. Een ‘Het was leuk je te spreken’, is al voldoende. Iets formeler? Een opmerking als: ‘Het was fijn door je geupdatet te worden’ is ook goed. Op die manier houdt degene met wie je kletste een prettig gevoel over aan het gesprek. Beslis dat het gesprek voorbij is

In het artikel van Bedrock vertelt sociaal psycholoog aan het Darthmouth College: ‘Het is waarschijnlijk een van de redenen waarom we zo’n fan zijn van koffie wandeldates en etentjes. Die lege koffiebeker of de rekening geeft ons een uitweg.’ Helaas heb je niet altijd dat íets aangeeft dat het voorbij is, dus kun je het impliceren. ‘Laten we anders alvast naar de trein lopen’ of ‘Loop je met me mee naar de auto?’. Zo is er een uiteindelijk doel waar je uit moet komen en daar stopt het gesprek.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Bedrock | Beeld: Getty Images