Je eigen gouden muiltjes scoren? Dit schoenenmerk komt met prachtige Disney-collectie

Dat Disney en mode als karamel en zeezout zijn, is inmiddels algemeen bekend. Niet alleen komt Disney zelf regelmatig met fijne modecollecties, ook andere merken hebben ontdekt dat we ons graag hullen in prinsessenkleding. Schoenenmerk TOMS doet mee en komt met een speciale Disney-collectie.

De schoentjes van TOMS zijn al jaren een groot succes. Niet alleen blijft de elegante espadrille een tijdloos model, TOMS voorziet haar instappers ook van een heerlijk zacht zooltje. Hierdoor lopen de zomerse stappers alsof je over wolken wandelt. En nu dus verkrijgbaar als Disney-variant, die bestaat uit verschillende delen.

Deel I is de Assepoester-collectie, die vanaf nu online verkrijgbaar is. Speciaal voor deze collectie werkte een groep jonge vrouwen achter de schermen aan de gedetailleerde animatieschetsen van deze tijdloze Walt Disney verhalen. Zo zijn de Assepoester TOMS gedecoreerd met tekeningen van kleine muisjes en natuurlijk Assepoester’s verloren pump. En heel leuk: de Disney-collectie is er ook in kindermaten.

Wist je trouwens dat TOMS met elk verkocht paar schoenen, brillen, koffie en tassen zich inzet voor mensen in nood? TOMS One for One doneert schoenen aan arme landen en zet zich in voor gezichtsvermogen, een betere toegang tot water en veilige geboortes.

