Smullen maar: je kunt vanaf vandaag je eigen Tony’s Chocolonely-reep samenstellen

Van Melk Karamel Zeezout tot Puur Amandel Zeezout en Wit Framboos Knettersuiker: de repen van Tony’s Chocolonely zijn in heel wat verrassende combinaties verkrijgbaar, en de ene is nog lekkerder dan de andere. Maar zit jouw ultieme combo er niet tussen? Dan hebben we prachtig nieuws voor je op deze maandag, want vanaf nu bepaal je zélf welke smaken je met elkaar mixt.

Lijkt de Karamel Zeezout-reep jou een stuk lekkerder als-ie niet met melk- maar witte chocolade zou zijn? Of wil je een pure reep met stukjes knettersuiker en pretzel? Kan allemaal gewoon, en je bestelt jouw droomcombinatie vanaf nu gewoon vanuit je luie stoel. De zogeheten Chocomachine – die al in de Tony’s Store te vinden is in Amsterdam – kun je nu namelijk ook online bedienen. En dat levert een ontzettend leuk en vooral lekker cadeautje op. Om te geven, delen óf zelf op te smikkelen, natuurlijk.

Zo werkt het

In de webshop van Tony’s Chocolonely vind je vanaf vandaag de optie om je eigen chocoladereep samen te stellen. En da’s ontzettend simpel. Kies om te beginnen de chocoladesoort die je wil. Hierbij kun je kiezen uit puur, melk en wit óf een combinatie van twee verschillende smaken. Dan is het tijd om één, twee of max drie ingrediënten (van de twintig) te kiezen om jouw reep mee te vullen. Vervolgens selecteer je zelf de kleuren van de wikkel en als kers op de taart kun je een persoonlijke boodschap op de zijkant laten zetten. Hoe leuk!

Twee delen

Dit alles kost je een bedrag van 7,50 euro + verzendkosten. Hoelang het duurt voordat je van jouw gepersonaliseerde reep kunt genieten? Binnen vijf werkdagen valt-ie bij je op de mat. In twee stukken, zodat je (eventueel) de helft kunt weggeven aan iemand anders.

Door: Flaironline | Beeld: Carolien