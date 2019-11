Thuis je eigen wijn maken: met dit pakket is het een fluitje van een cent

Je kunt natuurlijk een fles wijn kopen bij de supermarkt, maar hoe leuk is het om thuis je eigen wijn te maken? Met dit pakket is het een fluitje van een cent én serveer jij je eigen wijncreatie misschien wel met kerst. Hoe leuk!

‘Ja dit is de speciale variant uit 2019, zelf gekweekt ja, van Hollandse bodem.’ Wijnen, wijnen en nog eens wijnen krijgt zo wel een hele nieuwe dimensie. Met de Make Your Own Wine-kits van Hema kan jouw droom om een eigen alcohol te serveren realiteit worden.

Eigen wijn maken

Je kunt hierbij kiezen voor rode of witte wijn, net waar je zin in hebt! Wel moet je rekening houden met de lengte van het proces: het duurt namelijk 10 dagen voordat jouw eigen brouwsel ook echt klaar is voor consumptie. Maar dan heb je ook wat! In de pakketen zit een stap voor stap instructie, dus dat kan bijna niet misgaan. Scoor zelf nog een spatel en wat suiker en je bent klaar om aan de slag te gaan.

Vijf liter

De kosten? Je mag €32,50 neertellen voor één pakket. Dat klinkt misschien als een hele aankoop, maar als je bedenkt dat je hiermee vijf liter kan maken, valt het eigenlijk wel mee. En hee, dan heb je wel echt zélf je eigen wijn gecreëerd. Ook nog handig: deze doos komt met een bag-in-box, waardoor je jouw alcoholische versnapering lekker lang kunt bewaren. Cheers!

