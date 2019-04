Ein-de-lijk: modemerken omarmen steeds vaker realistische modellen

De modewereld wordt gedomineerd door dunne, blanke modellen. Gelukkig stappen steeds meer modehuizen af van dit stereotype. Het aantal curvy en donkere modellen stijgt, maar we zien ook transgenders en andere mooie vrouwen die niet in het hokje standaardmodel vallen. Eindelijk is er plaats voor verschillende kleuren, maten én voorkeuren. Yes!

De maatschappij is de afgelopen jaren steeds multicultureler geworden. Hopelijk durven modehuizen nu steeds vaker voor donkere modellen en diversiteit te kiezen. Mode is immers nog altijd een reflectie van de maatschappij.

Voorbeeld

ASOS staat bekend als één van de inclusievere modemerken. De webshop werkt steeds vaker met modellen die niet aan de standaard beantwoorden, maar daarom wél steeds herkenbaarder zijn voor hun publiek.

Look at this gorgeous model and her cute back rolls just out here to show women that their bodies are normal and that real life isn’t photoshopped and filtered 👏🏻 @ASOS pic.twitter.com/SHEwf8nfJJ — Callie (@CallieThorpe) 31 mei 2018

Thank u ASOS for these angles pic.twitter.com/h3B23lzxOB — MADELEINE (@Frenchd0gblues) 1 april 2019

How amazing is this?! First brand I’ve seen to do it and it’s so lovely! 👏🏼💕 @ASOS pic.twitter.com/J8PcWWdLeN — peach (@ru194) 4 juli 2018

Tijdelijke hype?

Ook onder andere River Island, het Amerikaanse lingeriemerk Aerie, Nike, H&M en Mothercare volgen de trend. Zal het een tijdelijke hype zijn of gaat er echt wat veranderen? Wij hopen het laatste.

@Aerie also had a gal with an Ostomy, Type 1 Diabetes, Vitiligo, arm crutches

(1/?) pic.twitter.com/H2LUUxQa4k — abby sams 🦈 (@abby__sams) 10 juli 2018

River Island is fighting stereotypes, saying that ‘Labels Are For Clothes’ (not people) https://t.co/fzHtUzJ3bD via @itsnicethat pic.twitter.com/Hno8iiNEoX — Julie Krengel (@JulieKrgl) 12 februari 2018