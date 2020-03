Ein-de-lijk weten we het! Dit is de mol van ‘Wie is de Mol?’ 2020

Na maanden hebben we dan eindelijk antwoord op de vraag die Nederland al weken in zijn greep houdt: Rob is de mol!

De finalisten kwamen vanochtend bij elkaar, in een kerk nabij het Vondelpark. Daar zijn de verliezers, de winnaar en de Mol bekend gemaakt. Miljuschka Witzenhausen en Nathan Rutjes kregen als eersten een rood scherm en waren daarmee níet de Mol, of de winnaar. Rob en Buddy kregen een groen scherm, en waren nog in de race om de Mol te zijn. Rob werd ontmaskerd als meestersaboteur. Rob werd ontmaskerd als meestersaboteur. Rob liet op zijn been een blauwe taxi en ‘haha’ in het Chinees tatoeëren. ‘Ik zaaide al verwarring voordat we gingen draaien. Bijvoorbeeld dat het mijn droom was om Mol te zijn, zo was ik continu bezig met de overfanatieke zuigende kandidaat te zijn’, zei hij vanavond.

Corona

De finale van Wie is de Mol? was vanwege de maatregelen rond het coronavirus zonder publiek. Duizenden joelende fans die normaal gesproken de hoofdstad aandoen kijken nu thuis hoe de meestersaboteur live wordt ontmaskerd.

Beeld: AVROTROS