Ein-de-lijk: dit zijn de laatste twee kandidaten van Expeditie Robinson 2018

Met nog precies één week op de teller zitten we bijna klaar voor een nieuw seizoen Expeditie Robinson. Inmiddels zijn bijna alle deelnemers van Kamp Noord en Kamp Zuid bekend, met uitzondering van twee tot noch toe mysterieuze BN’ers. Gelukkig kunnen we hun identiteit sinds vandaag ook eindelijk bevestigen.

Eerder deze week gingen de geruchten dat Famke Louise aan het rijtje BN’ers zou worden toegevoegd. Dit blijkt inderdaad het geval. Zij zal zich aansluiten bij Kamp Noord. Daarnaast zal ook zangeres Corry Konings het Robinson-avontuur aangaan. Dat werd zojuist bekendgemaakt op een speciale fandag in een Pathé-bioscoop in Utrecht.

Alles op een rijtje

Nu de laatste BN’ers bekend zijn gemaakt, is het Robinsonplaatje compleet. In Kamp Noord vinden we de volgende deelnemers:

Acteur Johnny Kraaijkamp jr.

Sportjournalist Toine van Peperstraten

Voormalig atleet Gregory Sedoc

Dj Tony Junior

Actrice Stijn Fransen

Model Loiza Lamers

Zangeres en vlogger Famke Louise

Kamp Zuid bestaat uit de volgende kandidaten:

Realityster Donny Roelvink

Dj en zanger Jody Bernal

Comedian Nienke Plas

Hiphopartiest I Am Aisha

Cabaretier Steven Brunswijk

Rapper Josylvio

Zangeres Corry Konings

Derde kamp

Naast Kamp Noord en Kamp Zuid is er dit jaar een derde kamp met onbekende Nederlanders. Dit kamp bestaat uit Sandra Spreij (coffeeshophoudster uit Zwolle), Gwenda Nielen (majoor uit Amersfoort), Laurie Scheerder (student uit Utrecht), Dominique Hazeleger (student uit Dorst), Robin Bakker (havenarbeider uit Spijkernisse), Jan Bronninkreef (veeboer uit Holten) en Özgür Aksan (woonbegeleider uit Zutphen).

Expeditie Robinson is vanaf donderdag 6 september elke week te zien op RTL 5.