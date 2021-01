Een belangrijk moment in de Amerikaanse geschiedenis: het witte huis heeft een einde gemaakt aan het verbod op transgenders in het Amerikaanse leger. Deze omstreden wet was ingesteld door president Trump, en is door de nieuwe president Biden gestopt.

‘Het is simpel: Amerika is veiliger als iedereen die gekwalificeerd is om te dienen, dit openlijk en met trots kan doen’, sprak Joe Biden eerder over zijn droom voor het Amerikaanse volk.

Bidens strijd tegen discriminaliteit

Net na de inauguratie maakte president Biden al bekend dat hij zich hard gaat maken voor discriminatie. Hij wil een eind maken aan de grove vorm van discriminaliteit op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit in Amerika. In zijn eerste dag in functie sprak hij zich daar al over uit, en nu heeft hij zijn belofte direct waargemaakt.

Diversiteit als kracht

Want vanaf heden mogen transgenders niet langer geweigerd worden in het leger, een wet die president Trump introduceerde in Amerika. ‘President Biden gelooft dat diversiteit de kracht is van de Verenigde Staten en vindt daarom dat transgenders niet geweerd moeten worden’, schrijft het Witte Huis in een verklaring. ‘Het is beter voor het leger en ons land om alle beschikbare Amerikanen toe te staan. Een inclusief leger is een effectief leger.’

Openlijk transgender

Om zijn toekomstvisie voor Amerika direct duidelijk te maken, introduceerde Biden ook transgender Rachel Levine als onderminister van Volksgezondheid. Ook dat is een bijzonder moment in de Amerikaanse geschiedenis, want zij wordt met deze functiebenoeming de eerste openlijke transgender in de regering in Washington.

Bron: Trouw| Beeld: ANP