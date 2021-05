Ongeveer een jaar geleden werd de mondkapjesplicht ingesteld en sinds nog veel langer moeten we ons allemaal aan de anderhalve meter afstand houden. We zijn er intussen wel aan gewend, de vraag bleef altijd nog rondspoken: ‘wanneer zouden we weer ‘normaal’ kunnen gaan leven?’

Demissionair minister Hugo de Jonge heeft op die vraag een antwoord.

Einde maatregelen

Wat hebben we toch lang gewacht op de dag dat het einde van de coronamaatregelen in zicht zou zijn. En goed nieuws, want volgens meneer de Jonge is het namelijk reëel dat we vanaf 1 september 2021 het grootste deel van de maatregelen kunnen opheffen. Dat zei hij bij WNL Op Zondag. Hij verwacht dat iedereen – die dat wil – tegen die tijd gevaccineerd is. De vaccinaties gaan op dit moment met een sneltreinvaart en binnenkort kunnen ook alle jongeren zich laten vaccineren. Er is dus goede hoop dat er vanaf eind augustus een stuk minder restricties nodig zijn.

Versoepelingen 5 juni

Afgelopen vrijdag hoorden we al welke versoepelingen er vanaf 5 juni in zouden gaan. Doordat de coronacijfers steeds meer dalen en er ook minder ziekenhuisbezettingen zijn, werden deze versoepelingen al versneld. De overheid verwacht dat we de komende tijd geleidelijk steeds meer maatregelen kunnen laten gaan, waarbij er vanaf 30 juni misschien zelfs al geen anderhalve meter afstand meer gehouden hoeft te worden bij samenkomsten. Dit, mits je óf gevaccineerd bent, óf je een testbewijs hebt. De Jonge benadrukt nog dat dat maar tijdelijk is: ‘We gaan daarmee stoppen als het niet meer hoeft.’

Vaccinaties

Het is nu bijna juni en er meer dan de helft van de prikken is gezet. De minister denkt dat iedereen half juli de eerste prik gehad kan hebben en daardoor kan dus eind augustus de tweede prik ook al gezet zijn. Wel moeten we nog rekening houden met de leveringen van de vaccins.

Eind van de lockdown

Dit alles is natuurlijk hartstikke goed nieuws. De Jonge is optimistisch dat 1 september de mondkapjesplicht opgeheven kan worden en dat we geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden. ‘Dat is een reëel perspectief.’ Dat is goed nieuws, omdat dan ook het school- en collegejaar ‘op een zo normaal mogelijke manier’ kunnen beginnen. Rutte noemde deze statements al ‘een einde aan de lockdown’. We moeten dus nog eventjes volhouden, maar het einde van de maatregelen is *finally* in zicht.

Bron: Flair | Beeld: Peter Smulders