Oh no: betekent dit het einde van Stranger Things?

Op 4 juli is het moment eíndelijk daar: dan staat seizoen 3 van Stranger Things op Netflix. Toch moeten de acteurs de fans nu al teleurstellen. Want helaas pindakaas, de serie zal niet eeuwig door blijven gaan.

Natuurlijk iets met stoppen op je hoogtepunt enzo, maar toch wel een flinke bummer dat we nu al weten dat er hierna nog maar een beperkt aantal afleveringen komen. ‘Waarschijnlijk in totaal iets van vijf seizoenen’, zegt acteur Noah Schapp, die de rol van Will speelt, tegen Entertainment Tonight.

Afgerond

De derde reeks van de populaire sciencefictionserie is vanaf 4 juli te zien op Netflix, maar ook Gaten ‘Dustin’ Matarazzo vindt dat er niet veel seizoenen bij moeten komen. ‘Ik denk dat we moeten stoppen als we voelen dat het verhaal moet worden afgerond. Ik denk niet dat we een verhaallijn moeten forceren. Als er geen verhaal meer is, is er geen verhaal meer.’ Nooo.

Eindjes aan elkaar knopen

Ook Finn Wolfhard, die de rol van Mike vertolkt, is het daarmee eens. ‘Ik denk dat we nog een seizoen nodig hebben om alles af te ronden. Waarschijnlijk een of twee maar zeker nog eentje om de eindjes aan elkaar te knopen.’ Extra genieten dus, van dit derde seizoen. Want voor je het weet staat je wereld upside down en is het voorbij met de pret.

Bron: ANP | Beeld: Still