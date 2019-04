Eindelijk, Beyoncé’s Lemonade staat op Spotify!

Om te vieren dat Beyoncé’s album Lemonade drie jaar geleden ter wereld kwam is het vanaf vandaag te streamen op Spotify en Apple Music. Voor vandaag was het album alleen online te luisteren via TiDAL, een streamingdienst waar Bey en JAY-Z mede-eigenaren van zijn.

Dit komt niet helemaal overeen met een eerder statement dat Beyoncé maakte toen ze met JAY-Z een album opnam onder de naam ‘The Carter’s’: ‘If I gave two fucks, two fucks about streaming numbers/ Would have put Lemonade up on Spotify’. Maar hé, dat maakt ons eigenlijk niks uit zolang we maar kunnen streamen!

Het volledige album bestaat uit 13 nummers waarin Bey onder andere samenwerkte met Jack White, Kendrick Lamar, The Weeknd and James Blake. Sommige tracks staan ook op Beyoncé’s Homecoming: The Live Album, welke vorige week op alle streamingdiensten is uitgebracht nadat Homecoming: A Film op Netflix te vinden was.

Bron: Elle | Beeld: ANP