Eindelijk de kasten uitgemest? Zo verkoop je je kleding online

Je hele kast ‘gemariekondood’ en geen idee wat er met al die vuilniszakken vol kleding moet gebeuren? De oplossing: kleding online verkopen. Ervaringsdeskundigen leggen uit hoe je dit het beste doet.

Online kleding verkopen

Online kleding verkopen kan op allerlei verschillende platformen: United Wardrobe, Vinted, Marktplaats, Facebook Marketplace of een eigen blog of website. Aimée Kniese (20) uit Uitgeest verkoopt via United Wardrobe.

“Ik gebruik zelf het liefst dit platform omdat ik weet dat het betrouwbaar is. Over andere sites heb ik gekke verhalen gehoord en met Marktplaats heb ik zelf niet zulke goede ervaringen.”

Tijd om de kast uit te ruimen

Ze begon een paar jaar geleden met online verkopen, omdat ze een overvolle kledingkast had en daarvan de helft niet droeg, terwijl het nog wel mooie spullen waren. Soms zelfs met het kaartje er nog aan. Sinds twee maanden verkoopt ze fanatieker, omdat ze door de quarantaine tijd heeft om haar kast uit te ruimen.

“Je gaat helaas echt geen vijftig euro vangen voor dat Topshop jasje van twee jaar geleden.” – Marieta Hoek

Kniese merkte al gauw wat er wel en niet werkte tijdens het verkopen. “Kledingstukken van populaire merken verkopen het beste. Maar wat ook helpt, is om snel te reageren op vragen die geïnteresseerden aan je stellen. Dan kopen ze eerder.”

Speel voor eigen paspop

Qua fotografie kiest ze het liefst een neutrale achtergrond met natuurlijk licht. “Ook is het handig om een foto te maken waarop je het kledingstuk aan hebt, zodat mensen weten hoe iets valt. Daarbij kan je nog vermelden hoe lang je bent en welke maat je normaal draagt.”

Het verzenden doet ze zo snel en netjes mogelijk, omdat kopers een review achter kunnen laten op de kledingverkoopapp. “Als je goede reviews hebt, kopen mensen sneller iets van je.” Afgelopen maand heeft ze 150 euro verdiend.

Meer mensen verkopen meer items

Op United Wardrobe zien ze meer mensen zoals Kniese, zegt oprichter Sjuul Berden. Sinds het begin van de crisis ziet hij een toename in de verkoop. “Omdat mensen meer de tijd nemen om echt hun kast op te ruimen.” Het aantal verkopers is toegenomen en er worden nu gemiddeld zes in plaats van vier items per persoon aangeboden.

De prijs kun je volgens hem het best bepalen door jezelf af te vragen wat jij er nog voor zou betalen. “Als het nog zo goed als nieuw is, is vijftig procent een goede richtlijn, terwijl dertig procent gemiddeld is bij een gebruikt exemplaar. Kocht je het in de uitverkoop, hou dan vijftig procent van de uitverkoopprijs aan.”

Verwacht niet te veel

Marieta Hoek (28) uit Leiden is een bedrijf begonnen in online kleding verkopen, genaamd VNTG. Zij handelt vooral in vintage items, die ze verkoopt via Facebook en op Marktplaats. “Dingen die trendy zijn werken beter op een jonger platform, Marktplaats werkt beter voor een oudere doelgroep.”

Volgens haar is het belangrijk om niet ál te veel te verwachten. “Dan word je snel teleurgesteld. Je gaat helaas echt geen 50 euro vangen voor dat Topshop jasje van twee jaar geleden, dat je toen hebt gekocht voor 80 euro. Trek gewoon een paar grappige dingen aan, trommel een huisgenoot op en waan jezelf even een model. Wellicht verdien je nog een paar honderd euro.”

Tips om zelf je kleding online te verkopen:

Ga onder de prijs van andere verkopers zitten

Wees eerlijk of kleding ‘nieuw’, ‘zo goed als nieuw’ of ‘gebruikt’ is.

Maak meerdere foto’s van het item in verschillende outfits.

Spreid je kansen door het kledingstuk op meerdere platformen aan te bieden

Wees reëel in het vaststellen van de prijs

Zet in de tekst bij het item zoveel mogelijk details.

Reageer zo snel mogelijk op vragen van een geïnteresseerde.

Verstuur het netjes en snel.

Indra Jager via Nu.nl