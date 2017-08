Eindelijk: dit is hoe je ‘Primark’ écht uitspreekt

We kunnen er ellenlange discussies over voeren. Spreek je de naam Primark nou uit als Praaimark of als Priemark? Vanaf vandaag hoeven we ons het hoofd er nooit meer over te breken, want de winkelketen geeft eindelijk het verlossende antwoord.

Over uitspraak van de naam zijn in het verleden al verschillende beweringen gedaan. Zo zou een PR-dame 2,5 jaar geleden gezegd hebben dat de naam op z’n Iers als ‘Priemark’ wordt uitgesproken. Aangezien de keten daar vandaan komt, werd aangenomen dat dat zo hoorde. Later klonken er toch tegengeluiden. Wij tastten in het duister en probeerden het woord maar helemaal te vermijden (straks denkt je gesprekspartner nog dat je het verkeerd zegt).

Blijkbaar kreeg Primark veel vragen over de uitspraak van de naam en heeft de keten besloten om het antwoord maar op de website te plaatsen. Zie hier:

Zo, nu kunnen we weer rustig slapen.

Beeld Sanoma Beeldbank