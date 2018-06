Eindelijk: Facebook komt met knop waarmee je nooit meer spoilers op je feed krijgt

Of het nu gaat om Wie is de Mol, Love Island of Temptation Island VIPS, er is simpelweg niets zo frustrerend als door je Facebook-feed heen scrollen en ongevraagd spoilers voorbij zien komen. Mehhh, je wilt het nog helemaal niet weten! Daar is Facebook nu ook achter gekomen en dus introduceren zij de keyword snooze button, waarmee je alle mogelijke spoilers uit je tijdlijn bant!

Afgelopen woensdag maakte Facebook via een persbericht de komst van haar keyword snooze button bekend. Met deze nieuwe feature voor je nieuwsfeed kun je bepaalde trefwoorden of zinnen invoeren, die vervolgens niet meer voorbij zullen komen in je feed. Deze woorden worden dan voor 30 dagen gesnoozed.

De sleutelwoorden kun je op dezelfde manier instellen als dat je nu een persoon wilt snoozen. Je klikt op de drie puntjes rechtsboven, waar ‘snooze keywords’ in het dropdown menu verschijnt.

Naast televisieprogramma’s kun je dus ook kiezen voor termen als ‘Donald Trump’ of ‘girlboss’, we noemen maar wat.