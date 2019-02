Eindelijk: meer (leuke) beha’s voor vrouwen met grote borsten op de markt

Goed nieuws voor vrouwen die gezegend zijn met een grote voorgevel. De lingerie-industrie komt de laatste tijd vaker met mooie beha’s op de proppen die geschikt zijn voor dames met een (borst)maatje meer. Dat werd tijd, hè?

Brede bandjes, dikke stoffen en suffe prints: beha’s in grote cupmaten zijn vaak niet de charmantste exemplaren. Veel modellen mogen dan praktisch en ondersteunend zijn; in ruil daarvoor leveren ze in op het uiterlijk.

Ook de op dit moment populaire bralettes vormen vaak een probleem. De beugelloze beha’s zonder voorgevormde cup bieden niet genoeg steun voor vrouwen met flinke boobs. Dus zijn zij aangewezen op de minder hippe, vaak degelijke exemplaren.

Bralettes

Gelukkig lijkt het met de behacollecties anno 2019 de goede kant op te gaan. Zo kwam het merk Love Stories deze week met bralettes op de proppen die speciaal voor grote borsten bedoeld zijn. Yay!

Give us more

Love Stories is niet het enige merk dat de omslag lijkt te maken. Zo heeft het Italiaanse lingeriemerk Intimissimi haar collectie verbreed met vier nieuwe modellen voor curvy ladies: de Clara, Iris, Mina en Mara. Ook Rihanna kwam eerder deze maand met een collectie die binnen deze trend past: haar lingerielijn is geschikt voor iedere maat, vorm en huidskleur. Kortom: precies zoals het hoort.

