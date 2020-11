Na de zoveelste ‘miauw’ ga je je toch afvragen wat er nou aan de hand is. Heeft je kat honger, wilt hij naar buiten of is het gewoon een schreeuw om aandacht? Dankzij de app ‘Meowtalk’ weet jij voortaan precies wat jouw kat je probeert te vertellen!

Volgens de ontwikkelaar zal deze app de band tussen jou en je kat nog hechter maken.

‘Meowtalk’ is ontwikkeld door een mede-ontwikkelaar van de Alexa app. De app werkt simpel. Jij neemt het geluid van je kat op en de app probeert te achterhalen wat je kat in mensentaal zegt. Het vertalen van kattentaal naar mensentaal gebeurd door middel van een database. Ieder beestje krijgt een eigen profiel met een eigen database. Dat is omdat iedere kat op zijn eigen manier praat. Het is belangrijk dat je veel geluiden opneemt. Door de database zelf bij te vullen zal de app steeds meer kunnen herkennen. Tot nu toe herkent de app dertien verschillende zinnen, maar dat worden er snel meer! ‘Meowtalk’ is namelijk nog vol op in ontwikkeling.

‘Geef me eten’

De dertien zinnen die tot nu toe te vertalen zijn, bestaan vooral uit basiszinnen. Denk aan zinnen zoals ‘Geef me eten’ en ‘Laat me met rust’. Waarschijnlijk verbaast het je niets dat deze twee zinnen onder de basiszinnen vallen…

Eigen taal

Kattenkreten vertalen is zo makkelijk nog niet. Zoals we eerder al zeiden: iedere kat praat op zijn eigen manier. Daarmee word bedoeld dat ze niet allemaal dezelfde gemeenschappelijke taal spreken. Omdat jouw kat zijn eigen taaltje spreekt, is het belangrijk om zo veel mogelijk geluid op te nemen. Hoe meer materiaal je hebt, hoe meer er herkent kan worden. Dus opnemen maar! Nu kun je er eindelijk achter komen wat voor wijze levenslessen jouw kat je probeert bij te brengen.

‘Meowtalk’ is gratis te downloaden voor IOS en Android.

